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Спортсмен из Николаева стал золотым призером в смешанных командных соревнованиях

22 июня 2023 22:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Спортсмен из Николаева стал золотым призером в смешанных командных соревнованиях
Николаевская команда спортсменов. Фото: Виталий Ким\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Спортсмен из Николаева Даниил Коновалов стал чемпионом Европейских игр среди смешанных команд по прыжкам в воду. Известно, что это первое золото в истории Украины по данному виду соревнований.

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Сообщается, что сегодня, 22 июня, в польском городе Жешуве проходили соревнования смешанных команд по прыжкам в воду. Сборная Украины была представлена командой из четырех спортсменов.

"Сборная Украины была представлена четверкой спортсменов: Даниил Коновалов, Ксения Байло, Анна Письменская и Алексей Середа. Команда набрала 438.3 балла, что обеспечило первое место", — говорится в сообщении.

  • Украинская сборная из Николаева. Фото: Виталий Ким\Telegram
  • Украинская сборная из Николаева. Фото: Виталий Ким\Telegram
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Напомним, ранее мы писали, что сразу два футболиста сборной Украины не помогут молодежной национальной команде на Евро-2023. Илья Забарный и Михаил Мудрик пропустят континентальное первенство U-21 из-за травм.

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