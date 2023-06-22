Спортсмен из Николаева стал золотым призером в смешанных командных соревнованиях

Николаевская команда спортсменов. Фото: Виталий Ким\Telegram

Спортсмен из Николаева Даниил Коновалов стал чемпионом Европейских игр среди смешанных команд по прыжкам в воду. Известно, что это первое золото в истории Украины по данному виду соревнований.

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Сообщается, что сегодня, 22 июня, в польском городе Жешуве проходили соревнования смешанных команд по прыжкам в воду. Сборная Украины была представлена командой из четырех спортсменов.

"Сборная Украины была представлена четверкой спортсменов: Даниил Коновалов, Ксения Байло, Анна Письменская и Алексей Середа. Команда набрала 438.3 балла, что обеспечило первое место", — говорится в сообщении.

Украинская сборная из Николаева. Фото: Виталий Ким\Telegram

Украинская сборная из Николаева. Фото: Виталий Ким\Telegram 1/2 _ 2

Напомним, ранее мы писали, что сразу два футболиста сборной Украины не помогут молодежной национальной команде на Евро-2023. Илья Забарный и Михаил Мудрик пропустят континентальное первенство U-21 из-за травм.