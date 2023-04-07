Співвласник Монобанку обіцяє 20 млн гривень тому, чий дрон долетить до Москви: деталі

Українські гасла на безпілотнику долетить до Червоної площі

Співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко дасть 20 млн. грн. тому, чий БПЛА долетить до Червоної площі на 9 травня. Саме тоді, росія хоче зробити парад на честь перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.

Про це сказав Володимир Яценко в інтерв'ю телемарафону.

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Український безпілотник долетить до Червоної площі

Співвласник Монобанку заявив про премію в 20 мільйонів гривень тому, хто зможе сконструювати безпілотник, який приземлиться на території рф. Він хоче зробити "свято" для росіян.

Володимир Яценко сказав про умови:

на корпусі БПЛА мають бути українські гасла

безпілотник має приземлитись на Червоній площі 9 травня

Нагадаємо, що 6 квітня у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області рф збили безпілотник. Губернатор заявив, що система ППО нібито збила дрон. Оперативна група займається обстеженням території.