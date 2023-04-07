Совладелец Монобанка обещает 20 млн гривен тому, чей дрон долетит в Москву: детали

Украинские лозунги на беспилотнике долетят до Красной площади

Соучредитель "Монобанка" Владимир Яценко даст 20 млн. грн. потому, чей БПЛА долетит до Красной площади на 9 мая. Именно тогда россия хочет сделать парад в честь победы над нацизмом во Второй Мировой войне.

Об этом сказал Владимир Яценко в интервью телемарафону.

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Украинский беспилотник долетит до Красной площади

Совладелец Монобанка заявил о премии в 20 миллионов гривен тому, кто сможет сконструировать беспилотник, приземлившийся на территории рф. Он хочет сделать "праздник" для россиян.

Владимир Яценко сказал об условиях:

на корпусе БПЛА должны быть украинские лозунги

беспилотник должен приземлиться на Красной площади 9 мая

Напомним, что 6 апреля в Валуйском городском округе Белгородской области рф сбили беспилотник. Губернатор заявил, что система ПВО якобы сбила дрон. Оперативная группа занимается обследованием территории.