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Совладелец Монобанка обещает 20 млн гривен тому, чей дрон долетит в Москву: детали

7 апреля 2023 18:45
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Украинские лозунги на беспилотнике долетят до Красной площади
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Соучредитель "Монобанка" Владимир Яценко даст 20 млн. грн. потому, чей БПЛА долетит до Красной площади на 9 мая. Именно тогда россия хочет сделать парад в честь победы над нацизмом во Второй Мировой войне.

Об этом сказал Владимир Яценко в интервью телемарафону.

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Украинский беспилотник долетит до Красной площади

Совладелец Монобанка заявил о премии в 20 миллионов гривен тому, кто сможет сконструировать беспилотник, приземлившийся на территории рф. Он хочет сделать "праздник" для россиян.

Владимир Яценко сказал об условиях:

  • на корпусе БПЛА должны быть украинские лозунги
  • беспилотник должен приземлиться на Красной площади 9 мая

Напомним, что 6 апреля в Валуйском городском округе Белгородской области рф сбили беспилотник. Губернатор заявил, что система ПВО якобы сбила дрон. Оперативная группа занимается обследованием территории.

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