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Спалахнув як сірник: в ОАЕ виникла масштабна пожежа у 36-поверховому хмарочосі

27 червня 2023 10:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Спалахнув як сірник: в ОАЕ виникла масштабна пожежа у 36-поверховому хмарочосі
Пожежа в багатоповерхівці в ОАЕ. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 27 червня, на півночі Об'єднаних Арабських Еміратів у місті Аджман сталася масштабна пожежа. Там спалахнув 36-поверховий хмарочос. 

Про це повідомляє Fast News Network та Ajman News.

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Пожежа в ОАЕ

Полум'я охопило майже всю будівлю. Після початку пожежі мешканців будинку відразу евакуювали. 

На відео, які поширилися в соціальних мережах, можна побачити, що вогонь охопив майже всі поверхи хмарочоса. На місце події відразу прибули пожежники.

За даними ЗМІ, пожежа сталася в одному з будинків житлового комплексу "Абраж-Аджман". Наразі невідомо, чи постраждали люди внаслідок займання.

 

Під ранок рятувальникам вдалося загасити пожежу. На місце події приїхав начальник служби цивільної оборони Аджмана Джасем аль-Марзукі та відповідальний за поліцейські операції директор поліції Аджмана генерал Абдалла аль-Матруші.

Нагадаємо, 24 червня майже дві години понад сімдесят рятувальників гасили пожежу в Одесі. Загорілась триповерхова будівля заводу. 

Також ми писали, що вночі 22 червня після відбою повітряної тривоги на лівому березі Києва стався вибух. Він був такої сили, що місцеві повідомили про руйнування. Як виявилося, стався витік газу

Додамо, 17 червня у центрі Бєлгорода сталася велика пожежа. Горів дах багатоповерхівки в елітному житловому кварталі.

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