Спалахнув як сірник: в ОАЕ виникла масштабна пожежа у 36-поверховому хмарочосі
Сьогодні вночі, 27 червня, на півночі Об'єднаних Арабських Еміратів у місті Аджман сталася масштабна пожежа. Там спалахнув 36-поверховий хмарочос.
Про це повідомляє Fast News Network та Ajman News.
Пожежа в ОАЕ
Полум'я охопило майже всю будівлю. Після початку пожежі мешканців будинку відразу евакуювали.
#BREAKING A Residential high-rise building in Ajman, United Arab Emirates is currently on fire with multiple floors burning; no word on injuries at this time.#Ajman #UAE #MiddleEast— Fast News Network (@fastnewsnet) June 26, 2023
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На відео, які поширилися в соціальних мережах, можна побачити, що вогонь охопив майже всі поверхи хмарочоса. На місце події відразу прибули пожежники.
#BREAKING Another angle of the massive building fire in Ajman, United Arab Emirates with firefighters working to extinguish the blaze.— Fast News Network (@fastnewsnet) June 26, 2023
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За даними ЗМІ, пожежа сталася в одному з будинків житлового комплексу "Абраж-Аджман". Наразі невідомо, чи постраждали люди внаслідок займання.
#BREAKING: Large fire erupts at residential high-rise in Ajman, UAE— Fast News Network (@fastnewsnet) June 26, 2023
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Під ранок рятувальникам вдалося загасити пожежу. На місце події приїхав начальник служби цивільної оборони Аджмана Джасем аль-Марзукі та відповідальний за поліцейські операції директор поліції Аджмана генерал Абдалла аль-Матруші.
Нагадаємо, 24 червня майже дві години понад сімдесят рятувальників гасили пожежу в Одесі. Загорілась триповерхова будівля заводу.
Також ми писали, що вночі 22 червня після відбою повітряної тривоги на лівому березі Києва стався вибух. Він був такої сили, що місцеві повідомили про руйнування. Як виявилося, стався витік газу.
Додамо, 17 червня у центрі Бєлгорода сталася велика пожежа. Горів дах багатоповерхівки в елітному житловому кварталі.