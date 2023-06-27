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Вспыхнул как спичка: в ОАЭ возник масштабный пожар в 36-этажном небоскребе

27 июня 2023 10:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вспыхнул как спичка: в ОАЭ возник масштабный пожар в 36-этажном небоскребе
Пожар в многоэтажке в ОАЭ. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 27 июня, на севере Объединенных Арабских Эмиратов в городе Аджман произошел масштабный пожар. Там вспыхнул 36-этажный небоскреб.

Об этом сообщает Fast News Network и Ajman News.

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Пламя охватило почти все здание. После начала пожара жильцов дома сразу эвакуировали.

На видео, которые распространились в социальных сетях, можно увидеть, что огонь охватил почти все этажи небоскреба. На место происшествия сразу прибыли пожарные.

По данным СМИ, пожар произошел в одном из домов жилого комплекса "Абраж-Аджман". Пока неизвестно, пострадали ли люди в результате возгорания.

Под утро спасателям удалось потушить пожар. На место происшествия приехал начальник службы гражданской обороны Аджмана Джассе аль-Марзуки и ответственный за полицейские операции директор полиции Аджмана генерал Абдалла аль-Матруши.

Напомним, 24 июня почти два часа более семидесяти спасателей тушили пожар в Одессе. Загорелось трехэтажное здание завода.

Также мы писали, что в ночь на 22 июня после отбоя воздушной тревоги на левом берегу Киева произошел взрыв. Он был такой силы, что местные сообщили о разрушении. Как оказалось, произошла утечка газа.

Добавим, 17 июня в центре Белгорода произошел большой пожар. Горела крыша многоэтажки в элитном жилом квартале.

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