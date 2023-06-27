Вспыхнул как спичка: в ОАЭ возник масштабный пожар в 36-этажном небоскребе

Пожар в многоэтажке в ОАЭ. Фото: скриншот с видео

Сегодня ночью, 27 июня, на севере Объединенных Арабских Эмиратов в городе Аджман произошел масштабный пожар. Там вспыхнул 36-этажный небоскреб.

Об этом сообщает Fast News Network и Ajman News.

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Пламя охватило почти все здание. После начала пожара жильцов дома сразу эвакуировали.

#BREAKING Residential high-rise building в Айман, Великобритания эмиссии являются текущим на пожаре с несколькими floors burning; не слово на ущерб в этом времени. #Ajman #UAE #MiddleEast

pic.twitter.com/eNIN9VKC6b — Fast News Network (@fastnewsnet) 26 июня, 2023

На видео, которые распространились в социальных сетях, можно увидеть, что огонь охватил почти все этажи небоскреба. На место происшествия сразу прибыли пожарные.

#BREAKING Another angle of the massive building fire in Ajman, United Arab Emirates with firefighters working to extinguish the blaze.



pic.twitter.com/lJEVfSp2cD — Fast News Network (@fastnewsnet) June 26, 2023

По данным СМИ, пожар произошел в одном из домов жилого комплекса "Абраж-Аджман". Пока неизвестно, пострадали ли люди в результате возгорания.

#BREAKING : Великое побережье еrupts в residential high-rise in Ajman, UAE



pic.twitter.com/xsprfV89AH — Fast News Network (@fastnewsnet) 26 июня, 2023

Под утро спасателям удалось потушить пожар. На место происшествия приехал начальник службы гражданской обороны Аджмана Джассе аль-Марзуки и ответственный за полицейские операции директор полиции Аджмана генерал Абдалла аль-Матруши.

Напомним, 24 июня почти два часа более семидесяти спасателей тушили пожар в Одессе. Загорелось трехэтажное здание завода.

Также мы писали, что в ночь на 22 июня после отбоя воздушной тревоги на левом берегу Киева произошел взрыв. Он был такой силы, что местные сообщили о разрушении. Как оказалось, произошла утечка газа.

Добавим, 17 июня в центре Белгорода произошел большой пожар. Горела крыша многоэтажки в элитном жилом квартале.