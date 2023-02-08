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Смертоносний землетрус: у Туреччині та Сирії загинули близько восьми тисяч людей

8 лютого 2023 08:24
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Смертоносний землетрус — у Туреччині та Сирії загинули близько восьми тисяч людей
Рятувальники продовжують розбирати завали
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Світ продовжує оговтуватись від серії найсильніших землетрусів, які днями відбулися у Туреччині та Сирії. За останньою інформацією, внаслідок катастрофи загинули майже вісім тисяч людей.

Про це пише видання The Guardian.

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Тисячі загиблих та мільйони потерпілих

Як відомо, землетрус у Туреччині називають найбільшою катастрофою за останні 80 років. Востаннє такі поштовхи відбулися у 1939 році та спричинили загибель більше ніж 30 тисяч людей.

Наразі у Туреччині підтвердили загибель 5894 осіб, у Сирії — 1932. Але за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість загиблих може перевищувати 20 000 осіб.

Своєю чергою, експерт із землетрусів Овгун Ахмет Еркан, у розмові з The Economist заявив, "180 000 людей або більше можуть опинитися в пастці під уламками, майже всі вони мертві". За словами одного зі співробітників ООН, внаслідок лиха загинули тисячі дітей.

У сирійській неурядовій добровольчій організації "Білі каски" також вважають, що кількість загиблих у країні "значно зросте", адже розбір завалів продовжується.

Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії сталися потужні землетруси, які забрали життя тисячі людей. За даними Головного центру спеціального контролю державного космічного агентства України, загалом за добу понеділка, 6 лютого, Туреччина пережила вісім потужних та руйнівних землетрусів. Їхні джерела розташовуються в районі міста Газіантеп на глибині близько 17 км.

Перший і найбільший стався в ніч на 6 лютого, о 03:17 ночі за київським часом, в центральній частині Туреччини. Земні поштовхи вимірювались магнітудою 7,6 за шкалою Ріхтера.

Через 30 хвилин, о 03:28 та о 03:36, поштовхи з магнітудою у 6,7 та 5,6 повторилися знову.

Загалом в наступні години територію Туреччини сколихнуло ще п'ять разів.

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