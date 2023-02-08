Смертоносное землетрясение — в Турции и Сирии погибли около восьми тысяч человек

Спасатели продолжают разбирать завалы

Мир продолжает приходить в себя от серии сильнейших землетрясений, которые на днях произошли в Турции и Сирии. По последней информации, в результате катастрофы погибли почти восемь тысяч человек.

Об этом пишет издание The Guardian.

Тысячи погибших и миллионы пострадавших

Как известно, землетрясение в Турции называют самой большой катастрофой за последние 80 лет. В последний раз такие толчки произошли в 1939 году и повлекли гибель более 30 тысяч человек.

Сейчас же в Турции подтвердили гибель 5894 человек, в Сирии — 1932. Но, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, число погибших может превышать 20 000 человек.

В свою очередь, эксперт по землетрясениям Овгун Ахмет Эркан, в разговоре с The Economist заявил, "180 000 человек или больше могут оказаться в ловушке под обломками, почти все они мертвы". По словам одного из сотрудников ООН, в результате бедствия погибли тысячи детей.

В сирийской неправительственной добровольческой организации "Белые каски" также полагают, что количество погибших в стране "значительно возрастет", ведь разбор завалов продолжается.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения, унесшие жизни тысячи человек. По данным Главного центра специального контроля государственного космического агентства Украины, всего за сутки понедельника, 6 февраля, Турция пережила восемь мощных и разрушительных землетрясений. Их источники размещаются в районе города Газиантеп на глубине около 17 км.

Первый и самый большой произошел в ночь на 6 февраля, в 03:17 ночи по киевскому времени, в центральной части Турции. Земные толчки измерялись магнитудой 7,6 по шкале Рихтера.

Через 30 минут, в 03:28 и 03:36, толчки с магнитудой в 6,7 и 5,6 повторились снова.

Всего в последующие часы территорию Турции всколыхнуло еще пять раз.