Скандал з Ілоном Маском — мільярдер відреагував на звинувачення в антисемітизмі

Міяльрдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Відомий мільярдер Ілон Маск відкидає усі звинувачення проти себе через його підтримку антисемітського коментаря. За його словами всі вони фальшиві, а він "бажає світу добра".

Про це Ілон Маск написав у своєму Х.

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Ілон Маск заявив, що всі звинувачення на його аферу в антисемітизмі — фальшиві.

"Минулого тижня в ЗМІ з’явилися сотні фальшивих історій про те, що я антисеміт. Ніщо не може бути дальшим від істини", — йдеться у його дописі.

Окрім того, мільярдер наголосив, що бажає людству тільки всього процвітаючого та захоплюючого.

Допис Ілона Маска. Фото: скриншот

Що передувало

Декілька днів тому Ілон Маск втрапив у черговий скандал через те, що підтримав антисемітський пост у соціальній мережі X. Там єврейську громаду звинувачують у пропаганді "діалектичної ненависті" проти білих людей.

"Ви сказали справжню правду", — написав у соцмережі X Ілон Маск.

Один із користувачів X зазначив, що не варто робити узагальнення про єврейські громади. Маск прокоментував таке повідомлення і вказав, що це не поширюється на усі громади євреїв, "але це також не обмежується лише ADL "(Антидефамаційної лігою — організацією, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв. — Ред.).

Згодом через таку позицію Ілона Маска трансатлантичні компанії Apple, Disney і IBM призупинили рекламу на X. До бойкоту соціальної мережі також приєдналися кінокомпанії Paramount, Lionsgate і Warner Bros.

Ліберальна медіанаглядова група Media Matters for America заявила, що корпоративна реклама IBM, Apple, Oracle і Xfinity від Comcast розміщується поряд з антисемітським контентом, який рекламує Адольфа Гітлера та нацистську партію.

Після цього Ілон Маск почав погрожувати "термоядерним" судовим позовом проти контролю за ЗМІ. За його словами, "Media Matters створила альтернативний обліковий запис і відібрала публікації та рекламу, що з’являються на часовій шкалі облікового запису, щоб дезінформувати рекламодавців про розміщення їхніх публікацій".

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом розпочати переговори з російським лідером Володимиром Путіним.