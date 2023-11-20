Скандал с Илоном Маском – миллиардер отреагировал на обвинения в антисемитизме

Мияльрдер Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Известный миллиардер Илон Маск отвергает все обвинения против себя из-за его поддержки антисемитского комментария. По его словам, все они фальшивые, а он "желает миру добра".

Об этом Илон Маск написал в своем Х.

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Реакция Илона Маска на обвинение

Илон Маск заявил, что все обвинения в его афере в антисемитизме — фальшивые.

"На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых историй о том, что я антисемит. Ничто не может быть дальше истины", — говорится в его сообщении.

Кроме того, миллиардер подчеркнул, что желает человечеству только всего преуспевающего и захватывающего.

Сообщение Илона Маска. Фото: скриншот

Что предшествовало

Несколько дней назад Илон Маск попал в очередной скандал из-за того, что поддержал антисемитский пост в социальной сети X. Там еврейскую общину обвиняют в пропаганде "диалектической ненависти" против белых людей.

"Вы сказали настоящую правду", — написал в соцсети X Илон Маск.

Один из пользователей X отметил, что не стоит делать обобщения о еврейских общинах. Маск прокомментировал такое сообщение и указал, что это не распространяется на все общины евреев, "но это также не ограничивается только ADL" (Антидефамационной лигой — организацией, борющейся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям. - Ред. ).

Впоследствии из-за такой позиции Илона Маска трансатлантические компании Apple, Disney и IBM приостановили рекламу на X. К бойкоту социальной сети также присоединились кинокомпании Paramount, Lionsgate и Warner Bros.

Либеральная медиадзорная группа Media Matters for America заявила, что корпоративная реклама IBM, Apple, Oracle и Xfinity от Comcast размещается рядом с антисемитским контентом, который рекламирует Адольфа Гитлера и нацистскую партию.

После этого Илон Маск начал угрожать "термоядерным" судебным иском против контроля над СМИ. По его словам, "Media Matters создала альтернативную учетную запись и отобрала публикации и рекламу, появляющиеся на временной шкале аккаунта, чтобы дезинформировать рекламодателей о размещении их публикаций".

Напомним, недавно Илон Маск обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.