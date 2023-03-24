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Скандал на Тернопільщині: 23 пацієнти втратили зір після уколів в очі, одному видалять око

24 березня 2023 18:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Усім потерпілим процедуру проводили зранку 16 лютого
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Понад 20 жителів Чортківської громади Тернопільської області втратили зір після уколів в очі. Всі вони ходили на процедури в місцеве офтальмологічне відділення.

Про це повідомляє видання "T1 Новини".

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Деталі

Людям встигли зробити кілька уколів в очі, а на останній щось пішло не так. Пацієнти почали масово сліпнути. 

Потерпілий Орест Зрайчик повністю осліп після того, як лікарі зробили йому укол в обидва ока. До того ж чоловік має цукровий діабет. Все своє життя Орест працював шофером. Коли його зір почав погіршуватися, то чоловік вирішив звернутися у чортківську лікарню. Лікарка запропонувала йому ліки в очі. Дві процедури пройшли нормально, а після третьої — сліпота. Дружина Ореста Галина зізналась, що для них це стало справжнім шоком. 

Разом з чоловіком моментально втратили зір ще 22 людини. Всі вони осліпли після уколу в очі препаратом "Авастин".

Усім потерпілим процедуру проводили зранку 16 лютого. Вже ввечері людям стало погано.

"За даним фактом порушили, кримінальне провадження, відомості були внесенні до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 140 кримінального кодексу — це неналежне виконання лікарями свої службових обов’язків", — повідомив начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції у Тернопільській області Сергій Крета.

Постраждалі розповідають, в обласній лікарні їм терміново провели операції, однак конкретно, які втручання довелося робити — невідомо. 

Хірургічні втручання допомогли не всім. Дочка одного з пацієнтів каже, що батька відвезли в Одесу, де видалили одне око. 

Нагадаємо, у Тернопільській області люди масово скаржаться на погіршення зору. Всі вони лікувалися в одній з медустанов області. Їх одразу госпіталізували.

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