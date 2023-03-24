Скандал на Тернопольщине: 23 пациента потеряли зрение после уколов в глаза, одному удалят глаз
Более 20 жителей Чертковской громады Тернопольской области потеряли зрение после уколов в глаза. Все они ходили на процедуры в местное офтальмологическое отделение.
Об этом сообщает издание "T1 Новини".
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Людям успели сделать несколько уколов в глаза, а на последний что-то пошло не так. Пациенты начали массово слепнуть.
Потерпевший Орест Зрайчик полностью ослеп после того, как врачи сделали ему укол в оба глаза. К тому же у мужчины сахарный диабет. Всю свою жизнь Орест работал шофером. Когда его зрение начало ухудшаться, мужчина решил обратиться в чертовскую больницу. Врач предложила ему лекарства в глаза. Две процедуры прошли нормально, а после третьей — слепота. Жена Ореста Галина призналась, что для них это стало настоящим шоком.
Вместе с мужчиной моментально потеряли зрение еще 22 человека. Все они ослепли после укола в глаза препаратом "Авастин".
Всем потерпевшим процедуру проводили утром 16 февраля. Уже к вечеру людям стало плохо.
"По данному факту возбуждено, уголовное производство, сведения были внесены в единый реестр досудебных расследований по статье 140 уголовного кодекса — это ненадлежащее исполнение врачами своих служебных обязанностей", — сообщил начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Крета.
Пострадавшие рассказывают, в областной больнице им срочно провели операции, однако конкретно какие вмешательства пришлось делать — неизвестно.
Хирургические вмешательства помогли не всем. Дочь одного из пациентов говорит, что отца увезли в Одессу, где удалили один глаз.
Напомним, в Тернопольской области люди массово жалуются на ухудшение зрения. Все они лечились в одном из медучреждений области. Их сразу госпитализировали.