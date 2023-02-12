В Україні можуть статися потужні землетруси магнітудою вісім балів, — НАН

Найсильніші поштовхи очікуються в Одеській області

Світ продовжує оговтуватись від потужних землетрусів у Туреччині та Сирії, які вже забрали життя більш як 28 тисяч осіб. Втім українські сейсмологи вже почали бити на сполох, адже за їх прогнозами рано чи пізно землетруси зачеплять і територію України.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів сейсмолог НАН Олександр Кендзера.

Коли це станеться

Сейсмолог Національної академії наук Олександр Кендзера пояснив, що Україна розташована у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина. Цей сейсмоактивний пояс постійно генерує підземні поштовхи.

Самі ж землетруси залежать від того, з якою швидкістю рухаються плити, що своєю чергою зумовлює накопичення енергії.

"Цей пояс утворився через те, що Євроазійська плита тисне на Арабську та Африканську плити. Очевидно, що рух цих плит зупинити неможливо, тому раніше чи пізніше там будуть землетруси", — наголосив він.

Зокрема, сейсмолог згадав зону Вранча, яка розташована в Румунії. Землетрус на цій сейсоактивній плиті може відчуватися на всій території України. Місцеві сейсмоактивні зони зафіксовані біля Криму та на Закарпатті.

Відтак, найпотужніший землетрус може бути саме в Одеській області, з інтенсивністю приблизно вісім балів за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, раніше ми писали, що руйнівні землетруси у Туреччині та Сирії забрали життя вже понад 28 тисяч осіб. Натомість рятувальні роботи перервано через проблеми безпеки.