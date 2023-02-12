В Україні можуть статися потужні землетруси магнітудою вісім балів, — НАН

Шокуючий прогноз: у НАН вважають, що в Україні можуть статися потужні землетруси
Світ продовжує оговтуватись від потужних землетрусів у Туреччині та Сирії, які вже забрали життя більш як 28 тисяч осіб. Втім українські сейсмологи вже почали бити на сполох, адже за їх прогнозами рано чи пізно землетруси зачеплять і територію України.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів сейсмолог НАН Олександр Кендзера.
-
Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження терміну повноважень: у чому причина
-
На Одещині можливі потужні землетруси, — прогноз сейсмологів
-
Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років
-
Британія веде перемовини щодо виробництва озброєння в Україні, — ЗМІ
-
Даріо Срна розповів про продаж ще одного гравця "Шахтаря": хто піде з команди
-
Ляшко розповів, скільки медзакладів під час війни знищили росіяни
-
Окупанти вчергове обстріляли будівлю Херсонської ОДА: що відомо
-
Грузія продовжує вбивати екс-президента Саакашвілі, — Михайло Подоляк про позицію Грузії у справі засудженого політика
-
Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення
-
Для організації атаки дронів по території України окупанти залучили іноземних найманців, — ГУР
Коли це станеться
Сейсмолог Національної академії наук Олександр Кендзера пояснив, що Україна розташована у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина. Цей сейсмоактивний пояс постійно генерує підземні поштовхи.
Самі ж землетруси залежать від того, з якою швидкістю рухаються плити, що своєю чергою зумовлює накопичення енергії.
"Цей пояс утворився через те, що Євроазійська плита тисне на Арабську та Африканську плити. Очевидно, що рух цих плит зупинити неможливо, тому раніше чи пізніше там будуть землетруси", — наголосив він.
Зокрема, сейсмолог згадав зону Вранча, яка розташована в Румунії. Землетрус на цій сейсоактивній плиті може відчуватися на всій території України. Місцеві сейсмоактивні зони зафіксовані біля Криму та на Закарпатті.
Відтак, найпотужніший землетрус може бути саме в Одеській області, з інтенсивністю приблизно вісім балів за шкалою Ріхтера.
Нагадаємо, раніше ми писали, що руйнівні землетруси у Туреччині та Сирії забрали життя вже понад 28 тисяч осіб. Натомість рятувальні роботи перервано через проблеми безпеки.