В Украине могут произойти мощные землетрясения магнитудой восемь баллов, — НАН

Самые сильные толчки ожидаются в Одесской области

Мир продолжает приходить в себя от мощных землетрясений в Турции и Сирии, которые уже унесли жизни более 28 тысяч человек. Впрочем, украинские сейсмологи уже начали бить тревогу, ведь по их прогнозам рано или поздно землетрясения коснутся и территории Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" рассказал сейсмолог НАН Александр Кендзера.

Когда это произойдет

Сейсмолог Национальной академии наук Александр Кендзера объяснил, что Украина находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Этот сейсмоактивный пояс постоянно генерирует подземные толчки.

Сами же землетрясения зависят от того, с какой скоростью движутся плиты, что в свою очередь приводит к накоплению энергии.

"Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты. Очевидно, что движение этих плит остановить невозможно, поэтому рано или поздно там будут землетрясения", — подчеркнул он.

В частности, сейсмолог упомянул зону Вранча, расположенную в Румынии. Землетрясение на этой сейсоактивной плите может ощущаться на всей территории Украины. Местные сейсмоактивные зоны зафиксированы возле Крыма и Закарпатья.

Следовательно, мощнейшее землетрясение может быть именно в Одесской области, с интенсивностью примерно восемь баллов по шкале Рихтера.

Напомним, ранее мы писали, что разрушительные землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни уже более 28 тысяч человек. На данный момент спасательные работы прерваны из-за проблем безопасности.