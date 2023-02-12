В Украине могут произойти мощные землетрясения магнитудой восемь баллов, — НАН

Шокирующий прогноз: в НАН считают, что в Украине могут произойти мощные землетрясения
Мир продолжает приходить в себя от мощных землетрясений в Турции и Сирии, которые уже унесли жизни более 28 тысяч человек. Впрочем, украинские сейсмологи уже начали бить тревогу, ведь по их прогнозам рано или поздно землетрясения коснутся и территории Украины.
Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" рассказал сейсмолог НАН Александр Кендзера.
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Когда это произойдет
Сейсмолог Национальной академии наук Александр Кендзера объяснил, что Украина находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Этот сейсмоактивный пояс постоянно генерирует подземные толчки.
Сами же землетрясения зависят от того, с какой скоростью движутся плиты, что в свою очередь приводит к накоплению энергии.
"Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты. Очевидно, что движение этих плит остановить невозможно, поэтому рано или поздно там будут землетрясения", — подчеркнул он.
В частности, сейсмолог упомянул зону Вранча, расположенную в Румынии. Землетрясение на этой сейсоактивной плите может ощущаться на всей территории Украины. Местные сейсмоактивные зоны зафиксированы возле Крыма и Закарпатья.
Следовательно, мощнейшее землетрясение может быть именно в Одесской области, с интенсивностью примерно восемь баллов по шкале Рихтера.
Напомним, ранее мы писали, что разрушительные землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни уже более 28 тысяч человек. На данный момент спасательные работы прерваны из-за проблем безопасности.