Шмигаль розповів про нові антикорупційні рішення: що зміниться
На сьогоднішньому засіданні українським урядом ухвалено три рішення для боротьби з хабарництвом та відмиванням грошей. Ці рішення можуть вплинути на виконання вимог щодо вступу України в ЄС та фінансової допомоги від країн-партнерів.
Про це повідомив прем'єр — міністр України Денис Шмигаль.
Що собою являють ухвалені рішення
Одним з таких рішень виступає законопроєкт про ратифікацію угоди з Організацією економічного співробітництва та розвитку. Таким чином Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.
Другим пунктом є законопроєкт, який приводить українське законодавство до стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.
"Ми ведемо діалог з FATF (Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей) щодо включення Росії до "чорного списку" Групи за фінансування тероризму", — підкреслив прем'єр.
Цей законопроєкт також передабачає заборону щодо надавння коштів, активів та економічних ресурсів включеним до переліку особам, які пов’язані з тероризмом та особам під міжнародними санкціями.
Третя ухвала - запровадження методології визначення кінцевого бенефіціарного власника підприємства.
"Цим рішенням ми продовжуємо імплементацію стандартів FATF, виконуємо умови отримання макрофінансової допомоги від ЄС та зобов’язання на шляху до членства в Євросоюзі", — заявив голова уряду.
Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль розповів, на що підуть 800 грн із кожної тисячі з держбюджету — 2024.
Також за словами очільника НАЗК Олександра Новікова українці зможуть за винагороду повідомити про корупцію на новому антикорупційному сайті.