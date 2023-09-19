Шмигаль розповів про нові антикорупційні рішення: що зміниться

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: відкриті джерела

На сьогоднішньому засіданні українським урядом ухвалено три рішення для боротьби з хабарництвом та відмиванням грошей. Ці рішення можуть вплинути на виконання вимог щодо вступу України в ЄС та фінансової допомоги від країн-партнерів.

Про це повідомив прем'єр — міністр України Денис Шмигаль.

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Що собою являють ухвалені рішення

Одним з таких рішень виступає законопроєкт про ратифікацію угоди з Організацією економічного співробітництва та розвитку. Таким чином Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.

Другим пунктом є законопроєкт, який приводить українське законодавство до стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.

"Ми ведемо діалог з FATF (Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей) щодо включення Росії до "чорного списку" Групи за фінансування тероризму", — підкреслив прем'єр.

Цей законопроєкт також передабачає заборону щодо надавння коштів, активів та економічних ресурсів включеним до переліку особам, які пов’язані з тероризмом та особам під міжнародними санкціями.

Третя ухвала - запровадження методології визначення кінцевого бенефіціарного власника підприємства.

"Цим рішенням ми продовжуємо імплементацію стандартів FATF, виконуємо умови отримання макрофінансової допомоги від ЄС та зобов’язання на шляху до членства в Євросоюзі", — заявив голова уряду.

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль розповів, на що підуть 800 грн із кожної тисячі з держбюджету — 2024.

Також за словами очільника НАЗК Олександра Новікова українці зможуть за винагороду повідомити про корупцію на новому антикорупційному сайті.