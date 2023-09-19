Шмигаль рассказал о новых антикоррупционных решениях: что изменится

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: открытые источники

На сегодняшнем заседании украинским правительством принято три решения по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Такие решения могут повлиять на выполнение требований о вступлении Украины в ЕС и финансовой помощи от стран — партнёров.

Об этом сообщил премьер — министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Что из себя представляют принятые решения

Одним из таких решений выступает законопроект о ратификации соглашения с Организацией экономического сотрудничества и развития. Таким образом, Украина присоединится к рабочей группе по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях.

Вторым пунктом является законопроект, который приводит украинское законодательство к стандартам Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.

"Ведем диалог с FATF (Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) относительно включения России в "черный список" Группы за финансирование терроризма", — подчеркнул премьер.

Этот законопроект также предусматривает запрет на предоставление средств, активов и экономических ресурсов включенным в перечень лицам, связанным с терроризмом и лицам под международными санкциями.

Третье определение — введение методологии определения конечного бенефициарного собственника предприятия.

"Этим решением мы продолжаем имплементацию стандартов FATF, выполняем условия получения макрофинансовой помощи от ЕС и обязательства на пути к членству в Евросоюзе" — заявил глава правительства.

Напомним, что ранее Денис Шмигаль рассказал, на что пойдут 800 грн из каждой тысячи из госбюджета—2024.

Также по словам главы НАПК Александра Новикова украинцы смогут за вознаграждение сообщить о коррупции на новом антикоррупционном сайте.