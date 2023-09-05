Головні новини 4 вересня: події та підсумки

Реджеп Ердоган та Володимир Путін у Сочі 4 вересня 2023 року. Фото: REUTERS

Вчора, 4 вересня, українців схвилювала інформація про падіння російських ударних дронів на території Румунії, а світ стежив за візитом турецького президента Реджепа Ердогана до Росії. Також цього дня написали заяви про звільнення з посад поки чинний міністр оборони Олексій Резніков та його наступник Рустем Умєров.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 4 вересня, які ви могли пропустити.

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Атака на Одещину та падіння дрона у Румунії

Вночі 4 вересня російські окупанти атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування промислових підприємств.

Під час атаки "шахеди" РФ впали та здетонували на території Румунії. Проте у Міністерстві оборони країни заявили, що російські атаки не становили прямої загрози для Румунії.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії і готова їх продемонструвати.

Вибух дрона в Румунії. Фото: Facebook Олега Ніколенка

Переговори Путіна і Ердогана

Вдень 4 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у місто Сочі. Головною темою їхніх переговорів було питання відновлення зернової угоди.

За підсумками переговорів ніяких конкретних домовленостей не було досягнуто. Путін заявив, що він "відкритий для обговорення участі Росії в зерновій угоді". Ердоган підкреслив, що питання зернового коридору з Україною є надзвичайно важливим у цих переговорах.

Реджеп Ердоган та Володимир Путін у Сочі 4 вересня 2023 року. Фото: REUTERS

Видворення українських чоловіків із Польщі

Видання Rzeczpospolita з посиланням на дані прикордонної служби Польщі повідомило, що країна за угодою з Україною видворила зі своєї території низку українців, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи.

В прикордонній службі Польщі кажуть, що країна вже видворила декількох українців, які переправляють нелегалів до Європи. При цьому правоохоронці пояснюють: аби екстрадувати когось України, наша держава повинна видати міжнародний ордер на арешт на конкретну людину.

Українсько-польський кордон. Фото: Юрій Мартинович

Заміна міністра оборони

4 вересня міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Заява про звільнення з посади до Верховної Ради надійшла і від Голови Фонду державного майна Рустема Умєрова, який має очолити Міноборони після відставки Резнікова.

За даними джерел Новини.LIVE, депутати ВР розглянуть звільнення міністра оборони Олексія Резнікова з посади 5 вересня. Того ж самого дня депутати планують звільнити Рустема Умєрова з посади очільника Фонду державного майна.

Олексій Резніков. Фото: Уніан

Фейкові замінування у Києві

Вранці Київська міська військова адміністрація заявила, що поліція отримала повідомлення про замінування усіх шкіл та коледжів у місті. Після перевірки навчальних закладів, яку здійснили правоохоронці, з'ясувалося, що повідомлення про замінування було фальшивим.

Увечері 4 вересня столична поліція отримала повідомлення про замінування уже усіх торгово-розважальних центрів.

До слова, подібне "замінування" шкіл було і в перший день навчального року — 1 вересня.

Поліцейські перевіряють школу після повідомлення про замінування. Фото: t.me/policekyivregion

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