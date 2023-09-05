Главные новости 4 сентября: события и итоги

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Сочи 4 сентября 2023 года. Фото: REUTERS

Вчера, 4 сентября, украинцев взволновала информация о падении российских ударных дронов на территории Румынии, а мир следил за визитом турецкого президента Реджепа Эрдогана в Россию. Также в этот день написали заявления об увольнении с должностей пока действующий министр обороны Алексей Резников и его преемник Рустем Умеров.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 4 сентября, которые вы могли пропустить.

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Атака на Одесщину и падение дрона в Румынии

Ночью 4 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

При атаке "шахеды" РФ упали и сдетонировали на территории Румынии. Однако в Министерстве обороны страны заявили, что российские атаки не представляли прямой угрозы Румынии.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения дронов типа Shahed на территории Румынии и готова их продемонстрировать.

Взрыв дрона в Румынии. Фото: Facebook Олега Николенко

Переговоры Путина и Эрдогана

Днем 4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи. Главной темой их переговоров был вопрос возобновления зерновых соглашений.

По итогам переговоров никаких конкретных договоренностей не было достигнуто. Путин заявил, что он "открыт для обсуждения участия России в зерновом соглашении". Эрдоган подчеркнул, что вопрос зернового коридора с Украиной чрезвычайно важен в этих переговорах.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Сочи 4 сентября 2023 года. Фото: REUTERS

Выдворение украинских мужчин из Польши

Издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные пограничной службы Польши сообщило, что страна по соглашению с Украиной выдворила со своей территории ряд украинцев, переправлявших нелегальных мигрантов в Европу.

В пограничной службе Польши говорят, что страна уже выдворила нескольких украинцев, переправляющих нелегалов в Европу. При этом правоохранители объясняют: чтобы экстрадировать кого-то Украину, наше государство должно выдать международный ордер на арест на конкретного человека.

Украинско-польская граница. Фото: Юрий Мартынович

Замена министра обороны

4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Заявление об освобождении от должности в Верховную Раду поступило и от председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который должен возглавить Минобороны после отставки Резникова.

По данным источников Новини.LIVE, депутаты ВР рассмотрят увольнение министра обороны Алексея Резникова с должности 5 сентября. В тот же день депутаты планируют уволить Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества.

Алексей Резников. Фото: Униан

Фейковые заминирования в Киеве

Утром Киевская городская военная администрация заявила, что полиция получила сообщение о заминировании всех школ и колледжей в городе. После проверок учебных заведений, проведенных правоохранителями, выяснилось, что сообщение о заминировании было фальшивым.

Вечером 4 сентября столичная полиция получила уведомление о заминировании уже всех торгово-развлекательных центров.

К слову, подобное "заминирование" школ было и в первый день учебного года — 1 сентября.

Полицейские проверяют школу после сообщения о заминировании. Фото: t.me/policekyivregion

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