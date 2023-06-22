СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру, який вивозив з України стратегічну сировину

Працівник Служби безпеки України. Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського мільярдера Сергія Кабаргіна, який причетний до фінансування збройної агресії РФ проти України. Він вивозив з України до РФ стратегічну сировину для Росатома.

Про це повідомили в СБУ.

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Правоохоронці розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення він реалізував "схему", яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів. Для цього росіянин використовував підконтрольне в Україні АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації.

Ця сировина є необхідною складовою для будівництва і ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі.

Кіровоградське рудоуправління. Фото: СБУ

"За вказівкою Кабаргіна гірські породи з українського підприємства постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур "Росатома" і "Лукойла". Фігурант здійснював поставки через власну компанію в Росії — "Боровичский комбинат огнеупоров", — йдеться у повідомленні.

Крім того, значну кількість будматеріалів, виготовлених на цьому підприємстві з української сировини, Кабаргін відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів.

СБУ з обшуком на Кіровоградському рудоуправлінні. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує росіянину

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському мільярдеру про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки фігурант перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оприлюднила перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України. Наразі до цього переліку увійшли п'ять політсил та вісім громадських об’єднань країни-агресора.