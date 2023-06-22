СБУ сообщила о подозрении российскому миллиардеру, вывозившему из Украины стратегическое сырье
Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского миллиардера Сергея Кабаргина, причастного к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины. Он вывозил из Украины в РФ стратегическое сырье для Росатома.
Об этом сообщили в СБУ.
Как преступник способствовал оккупационному режиму
Правоохранители рассказали, что с начала полномасштабного вторжения он реализовал "схему", позволившую ему перечислить в российский бюджет миллиарды рублей. Для этого россиянин использовал подконтрольное в Украине АО "Кировоградское рудоуправление", где добывают редкие породы глины, в том числе огнеупорной классификации.
Это сырье является необходимой составляющей для строительства и ремонта технологических помещений потенциально опасных объектах промышленности и энергетической отрасли.
"По указанию Кабаргина горные породы с украинского предприятия поставляли якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры "Росатома" и "Лукойла". Фигурант осуществлял поставки через собственную компанию в России — "Боровичский комбинат огнеупоров", — говорится в сообщении.
Кроме того, значительное количество стройматериалов, изготовленных на этом предприятии из украинского сырья, Кабаргин отправлял российским войскам на фронт для строительства укрепрайонов.
Какое наказание грозит россиянину
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому миллиардеру о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Поскольку фигурант находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, недавно СБУ обнародовала перечень российских партий и общественных организаций, поддерживающих войну против Украины. Сейчас в этот список вошли пять политсил и восемь общественных объединений страны-агрессора.