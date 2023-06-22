СБУ сообщила о подозрении российскому миллиардеру, вывозившему из Украины стратегическое сырье

Сотрудник Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского миллиардера Сергея Кабаргина, причастного к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины. Он вывозил из Украины в РФ стратегическое сырье для Росатома.

Об этом сообщили в СБУ.

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Правоохранители рассказали, что с начала полномасштабного вторжения он реализовал "схему", позволившую ему перечислить в российский бюджет миллиарды рублей. Для этого россиянин использовал подконтрольное в Украине АО "Кировоградское рудоуправление", где добывают редкие породы глины, в том числе огнеупорной классификации.

Это сырье является необходимой составляющей для строительства и ремонта технологических помещений потенциально опасных объектах промышленности и энергетической отрасли.

Кировоградское рудоуправление. Фото: СБУ

"По указанию Кабаргина горные породы с украинского предприятия поставляли якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры "Росатома" и "Лукойла". Фигурант осуществлял поставки через собственную компанию в России — "Боровичский комбинат огнеупоров", — говорится в сообщении.

Кроме того, значительное количество стройматериалов, изготовленных на этом предприятии из украинского сырья, Кабаргин отправлял российским войскам на фронт для строительства укрепрайонов.

СБУ с обыском в Кировоградском рудоуправлении. Фото: СБУ

Какое наказание грозит россиянину

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому миллиардеру о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Поскольку фигурант находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, недавно СБУ обнародовала перечень российских партий и общественных организаций, поддерживающих войну против Украины. Сейчас в этот список вошли пять политсил и восемь общественных объединений страны-агрессора.