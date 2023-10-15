СБУ дронами атакували електричну підстанцію у Бєлгородській області: відео

Атака дронів СБУ на електропідстанцію росіян. Фото: скриншот

У ніч проти 15 жовтня дрон Служби безпеки України вдало атакував електропідстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області, до якої були підключені російські військові об’єкти. Відтак, росіяни теж дізнались що таке блекаут.

Про це повідомляє УП з посиланням на співрозмовника в спецслужбі.

Читайте також:

Обстріл електропідстанції у Бєлгородській області

Як відомо, вночі СБУ успішно атакували енергооб'єкт у Бєлгородській області. На відео видно, як БПЛА відпрацювали по цілі.

"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку — це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", — цитують представника СБУ ЗМІ.

Зазначимо, що зранку 15 жовтня російське міноборони розповіло, нібито знищило 27 безпілотників над Росією.

Нагадаємо, нещодавно в СБУ показали, як бійці підрозділу "Білий вовк" вправно знищують живу силу та техніку ворога.