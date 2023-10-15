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СБУ дронами атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области: видео

15 октября 2023 13:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СБУ дронами атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области: видео
Атака дронов СБУ на электроподстанцию россиян. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 15 октября дрон Службы безопасности Украины удачно атаковал электроподстанцию Красная Яруга в Белгородской области, к которой были подключены российские военные объекты. Следовательно, россияне тоже узнали что такое блекаут.

Об этом сообщает УП со ссылкой на собеседника в спецслужбе.

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Как известно, ночью СБУ успешно атаковали энергообъект в Белгородской области. На видео видно, как БпЛА отработали по цели.

"Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, блекающих в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны, — это реальность, которая уже стоит у них на пороге", — цитируют представителя СБУ СМИ.

Отметим, что утром 15 октября российское минобороны рассказало, что якобы уничтожило 27 беспилотников над Россией.

Напомним, недавно в СБУ показали, как бойцы подразделения "Белый волк" умело уничтожают живую силу и технику врага.

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