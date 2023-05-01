Руслан Бортнік ексклюзивно прокоментував заяву Пригожина про виведення військ з Бахмута

Політтехнолог Руслан Бортнік. Фото: Уніан

Сьогодні, 1 травня, український політтехнолог розповів, чому Пригожин заявив про виведення ПВК "Вангер" з Бахмута.

Про це політтехнолог Руслан Бортнік ексклюзивно розповів у інтервʼю журналістам Новини.LIVE.

Читайте також:

Виведення ПВК "Вагнер" з Бахмута

Політтехнолог Руслан Бортнік у студії програми Вечір.LIVE разом з ведучою Ланою Шевчук обговорили: китайський мирний план, блокування імпорту агропродукції та одеського воєнкома, який збагатився за час війни.

Крім цього однією з тем була заява Пригожина про виведення ПВК "Вагнер" з Бахмута.

Експерт проаналізував заяву Столтенберга щодо надання Україні 98% обіцяної зброї для контрнаступу.

Сьогодні, 1 травня, у Франції відбувається масштабний мітинг. Руслан Бортнік обговорив в ефірі нові інциденти, які стались внаслідок протестів у Парижі, де мітингувальники ледь не спалили поліціянта коктейлем молотова.

Нагадаємо, що в ефірі телемарафону спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат висловив переконання, що без підтримки Повітряних сил країна не зможе досягти успіху ні у військовій, ні у мирній галузі. Він підкреслив, що повітряне прикриття зверху необхідне як у наступальних, так і в оборонних діях для досягнення добрих результатів.