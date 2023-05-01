Руслан Бортник эксклюзивно прокомментировал заявление Пригожина о выводе войск из Бахмута

Политтехнолог Руслан Бортник. Фото: Униан

Сегодня, 1 мая, украинский политтехнолог рассказал, почему Пригожин заявил о выводе ЧВК "Вангер" из Бахмута.

Об этом политтехнолог Руслан Бортник эксклюзивно рассказал в интервью журналистам Новини.LIVE.

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Вывод ПВК "Вагнер" из Бахмута

Политтехнолог Руслан Бортник в студии программы Вечер.LIVE вместе с ведущей Ланой Шевчук обсудили: китайский мирный план, блокировку импорта агропродукции и одесского военкома, обогатившегося за время войны.

Кроме этого одной из тем было заявление Пригожина о выводе ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

Эксперт проанализировал заявление Столтенберга о предоставлении Украине 98% обещанного оружия для контрнаступления.

Сегодня, 1 мая, во Франции проходит масштабный митинг. Руслан Бортник обсудил в эфире новые инциденты, произошедшие в результате протестов в Париже, где митингующие чуть не сожгли полицейского коктейлем молотова.

Напомним, что в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат выразил убеждение, что без поддержки Воздушных сил страна не сможет добиться успеха ни в военной, ни в мирной отрасли. Он подчеркнул, что воздушное прикрытие сверху необходимо как в наступательных, так и в оборонных действиях для достижения хороших результатов.