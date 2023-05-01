Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Руслан Бортник эксклюзивно прокомментировал заявление Пригожина о выводе войск из Бахмута arrow

Руслан Бортник эксклюзивно прокомментировал заявление Пригожина о выводе войск из Бахмута

1 мая 2023 18:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Руслан Бортник эксклюзивно прокомментировал заявление Пригожина о выводе войск из Бахмута
Политтехнолог Руслан Бортник. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 1 мая, украинский политтехнолог рассказал, почему Пригожин заявил о выводе ЧВК "Вангер" из Бахмута.

Об этом политтехнолог Руслан Бортник эксклюзивно рассказал в интервью журналистам Новини.LIVE.

Читайте также:

Вывод ПВК "Вагнер" из Бахмута

Политтехнолог Руслан Бортник в студии программы Вечер.LIVE вместе с ведущей Ланой Шевчук обсудили: китайский мирный план, блокировку импорта агропродукции и одесского военкома, обогатившегося за время войны.

Кроме этого одной из тем было заявление Пригожина о выводе ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

Эксперт проанализировал заявление Столтенберга о предоставлении Украине 98% обещанного оружия для контрнаступления.

Сегодня, 1 мая, во Франции проходит масштабный митинг. Руслан Бортник обсудил в эфире новые инциденты, произошедшие в результате протестов в Париже, где митингующие чуть не сожгли полицейского коктейлем молотова.

Напомним, что в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат выразил убеждение, что без поддержки Воздушных сил страна не сможет добиться успеха ни в военной, ни в мирной отрасли. Он подчеркнул, что воздушное прикрытие сверху необходимо как в наступательных, так и в оборонных действиях для достижения хороших результатов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас