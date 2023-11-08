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В Луганске в собственной машине подорвался известный коллаборант — фото с места происшествия

8 ноября 2023 09:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Луганске в собственной машине подорвался известный коллаборант — фото с места происшествия
Коллаборант Михаил Филипоненко. Фото: пресс-служба "ЛНР"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Луганске погиб известный коллаборант Михаил Филипоненко. Как стало известно, его подорвали в собственном автомобиле.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

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Как погиб Филипоненко

"Уточнение к предыдущему посту. Филипоненко подорвали в собственном автомобиле. Денацификация идет по плану", — добавил он.

коллаборант подрывался в машине в Луганске
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Дениса Казанского

Ранее журналист сообщал, что Филипоненко являлся "депутатом народного совета ЛНР" и бывшим начальником "народной милиции".

"Просто какая-то эпидемия. "Прокурора ЛНР" Горенко прямо в рабочем кабинете взорвали "украинские диверсанты". "Министра МВД ЛНР" Корнета взорвали в барбершопе. Он выжил, но загадочно исчез. Больше о нем никакой информации с тех пор нет", — отметил Казанский.

коллаборант подрывался в машине в Луганске
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Дениса Казанского

Что говорят другие коллаборанты

В свою очередь коллаборант Юрий Юров подтвердил гибель Филипоненко и заявил, что этот человек "стоял у истоков создания Народного Ополчения Республики".

коллаборант подрывался в машине в Луганске
Скриншот сообщения с телеграмм-канала Юрия Юрова

Также российский оккупант Егор Гузенко в своем телеграмм-канале сообщил, что коллаборанта Филипоненко могли убить свои же.

коллаборант подрывался в машине в Луганске
Скриншот сообщения с телеграмм-канала "Тринадцатый"

Кроме того, сетью уже распространяют первые фото с места гибели "экс-начальника управления Народной милиции ЛНР".

коллаборант подрывался в машине в Луганске
Место гибели коллаборанта Михаила Филипоненко. Фото: Риа Новости
коллаборант подрывался в машине в Луганске
Место гибели коллаборанта Михаила Филипоненко. Фото: Риа Новости

Напомним, ранее в Волновахе Донецкой области сообщали о "прилетах". Известно, что "хлопок" произошел на месте скопления оккупантов.

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