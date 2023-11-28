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В Великобритании впервые обнаружили новый штамм "свиного гриппа" у человека

28 ноября 2023 09:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Великобритании впервые обнаружили новый штамм "свиного гриппа" у человека
Исследование в лаборатории. Иллюстративное фото: Pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Великобритании обнаружили новый штамм свиного гриппа у человека. Речь идет о штамме гриппа A (H1N2)v, который похож с вирусами, распространяющимися среди свиней в стране.

Об этом сообщило Агентство здравоохранения Великобритании, пишет euronews.next.

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Что известно об этом штамме

Отмечается, что человек, переболевший этим штаммом гриппа, имел легкие симптомы и полностью выздоровел.

Такой случай был обнаружен во время стандартного эпидемиологического надзора за гриппом, однако в настоящее время источник инфекции неизвестен.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирусы гриппа типа А могут находиться у многих видов животных, однако они могут создавать глобальные пандемии.

Соответствующий уход за животными

"Сейчас секвенирование указывает на некоторые генетические отличия от предыдущих вирусов свиного гриппа, которые опрокинулись на людей. Подхватывать такие вирусы необычно, поэтому необходимо проверять контакты и улучшать надзор в этой местности, чтобы проверить, не появилось ли больше случаев заболевания", — отметила профессор эпидемиологии в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Пунам Мангтани.

По словам главного ветеринарного врача Великобритании Кристин Миддлмисс, для них важны высокие стандарты здоровья, благосостояния и биозащиты животных, ведь некоторые их болезни могут передаваться людям.

"Благодаря нашим системам наблюдения за животными и людьми мы работаем вместе, чтобы защитить каждого... Свиноводы также должны немедленно сообщать о любом подозрении на свиной грипп в своих стадах местному ветеринару", — подчеркнула она.

Напомним, в Китае зафиксирован резкий рост респираторных заболеваний и пневмонии среди детей. Ведущие ученые призывали к осторожности из-за риска новой пандемии. Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая дополнительную информацию о заболеваемости.

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