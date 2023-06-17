СБУ сообщила о подозрении россиянину, запустившему канал росТВ в оккупации

Сотрудники СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины собрали все необходимые доказательства организаторам прокремлевской телерадиокомпании "Таврия", которая сейчас работает во временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщили в СБУ.

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Правоохранители выяснили, что запуском вражеского "медиапроекта" занимался известный кремлевский политтехнолог Александр Малькевич. С 2018 года он входит в ближайшее окружение главы российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Именно при его координации Малькевич создавал медийные проекты в разных странах мира для распространения прокремлевского контента.

После начала полномасштабного вторжения он запустил так называемую "ТРК Таврию" в оккупированном Херсоне на базе захваченного помещения Общественного телевидения.

В этом Малькевич получил полное содействие от местного гауляйтера Сальдо и его подчиненного — "министра информационной политики Херсонской области", коллаборанта Брикова.

"Таврию" использовали в качестве регионального рупора Кремля в распространении фейковых новостей о ситуации на фронте, обстановке в Украине, а также для поддержки псевдореферендума о "присоединении" Херсонщины к РФ", — рассказывают правоохранители.

Ее руководителем стал Исмаил Абдулаев — пропагандист террористической организации "ДНР" и бывший глава прокремлевского телеканала "Оплот" во временно оккупированном Донецке. В "штат" вошли еще несколько его единомышленников.

Во время освобождения Херсона персонал медиацентра, прихватив оборудование, убегал вместе с оккупантами на левый берег Днепра.

Какое наказание ждет сторонников Путина

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Малькевичу, Абдулаеву и еще шести подчиненным о подозрении по ч. 6. ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Где находятся оккупанты

Пока фигуранты скрываются от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области кремлевского агитатора приговорили к 10 годам за решеткой. Мужчина выступал за Россию и требовал смены украинской границы.