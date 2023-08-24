Разводили костер и выпивали: в Кременчуге неизвестные испортили местное укрытие

Состояние укрытия после действий нарушителей. Фото: Х Кременчуг

В Кременчуге неизвестные испортили условия пребывания в укрытии, сделанном местными жителями. В нем пили алкогольные напитки и разводили костры.

Об этом пишет местный телеграмм-канал "Х Кременчуг".

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Беспорядок в укрытии

"В бомбоубежище, что на Песчаном тупике, которое своими силами обустраивали местные жители, кто-то разводил костер, бухал и так все и оставил", — написали в сообщении.

Состояние укрытия после действий нарушителей. Фото: Х Кременчуг

После таких действий они, конечно, не убрали после себя и оставили бомбоубежище в ужасном виде.

"Мало того, что местные власти и "владелец" помещения забили х*ен на его обустройство и доведение до человеческих условий, да еще и люди ведут себя как свиньи!", — написали люди, которые пожаловались на нарушителей.

Состояние укрытия после действий нарушителей. Фото: Х Кременчуг

Кроме того, сразу после того, как для людей открыли укрытие, неизвестные обрезали трубу, ведущую к унитазу.

Состояние укрытия после действий нарушителей. Фото: Х Кременчуг

Скриншот сообщения

Напомним, в Одессе планируют закупить школьную мебель для учебных заведений за 5 миллионов гривен. Предполагается, что они будут использоваться в укрытиях во время воздушных тревог.