Розводили багаття та випивали: у Кременчуці невідомі зіпсували місцеве укриття

Стан укриття після дій порушників. Фото: Х Кременчук

У Кременчуці невідомі зіпсували умови перебування в укритті, яке зробили місцеві жителі. В ньому пили алкогольні напої та розводили багаття.

Про це пише місцевий телеграм-канал "Х Кременчук".

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"У бомбосховищі, що на Піщаному тупику, яке своїми силами облаштовували місцеві жителі, хтось розводив вогнище, бухав і так усе і залишив", — написали у повідомленні.

Стан укриття після дій порушників. Фото: Х Кременчук

Після таких дій вони, звісно ж, не прибрали після себе і залишили бомбосховище у жахливому вигляді.

"Мало того, що місцева влада і "власник" приміщення забили х*ін на його облаштування і доведення до людських умов, так ще й люди ведуть себе як свині!", — написали люди, які поскаржились на порушників.

Стан укриття після дій порушників. Фото: Х Кременчук

Крім того, одразу після того, як для людей відкрили укриття, невідомі обрізали трубу, яка веде до унітазу.

Стан укриття після дій порушників. Фото: Х Кременчук

Скриншот допису

Нагадаємо, в Одесі планують закупити шкільні меблі для закладів освіти за 5 мільйонів гривень. Передбачається, що їх використовуватимуть в укриттях під час повітряних тривог.