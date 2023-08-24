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Розводили багаття та випивали: у Кременчуці невідомі зіпсували місцеве укриття

24 серпня 2023 17:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Розводили багаття та випивали: у Кременчуці невідомі зіпсували місцеве укриття
Стан укриття після дій порушників. Фото: Х Кременчук
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Кременчуці невідомі зіпсували умови перебування в укритті, яке зробили місцеві жителі. В ньому пили алкогольні напої та розводили багаття. 

Про це пише місцевий телеграм-канал "Х Кременчук".

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"У бомбосховищі, що на Піщаному тупику, яке своїми силами облаштовували місцеві жителі, хтось розводив вогнище, бухав і так усе і залишив", — написали у повідомленні.

Стан укриття після дій порушників. Фото: Х Кременчук

Після таких дій вони, звісно ж, не прибрали після себе і залишили бомбосховище у жахливому вигляді.

"Мало того, що місцева влада і "власник" приміщення забили х*ін на його облаштування і доведення до людських умов, так ще й люди ведуть себе як свині!", — написали люди, які поскаржились на порушників.

Стан укриття після дій порушників. Фото: Х Кременчук

Крім того, одразу після того, як для людей відкрили укриття, невідомі обрізали трубу, яка веде до унітазу. 

Стан укриття після дій порушників. Фото: Х Кременчук
Скриншот допису

Нагадаємо, в Одесі планують закупити шкільні меблі для закладів освіти за 5 мільйонів гривень. Передбачається, що їх використовуватимуть в укриттях під час повітряних тривог. 

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