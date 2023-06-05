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Расследование дела бывшего главы НБУ Шевченко продлили до октября

5 июня 2023 20:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Дело эксчельника НБУ Кирилла Шевченко будут расследовать до октября
Бывший глава НБУ Кирилл Шевченко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Высший антикоррупционный суд продлил срок расследования дела бывшего главы Нацбанка Кирилла Шевченко и его сообщников. Их подозревают в хищении средств из Укргазбанка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Подробности

По данным следствия, руководители банка заключали фиктивные договоры с якобы "агентами", которые на самом деле были обычными ФЛП. Так называемые "агенты" должны были привлекать крупные государственные компании в банк. Однако по поручению Кабмина эти клиенты и так вынуждены были переходить в Укргазбанк.

"По такой нехитрой схеме в 2014-2019 годах десяткам фиктивных "агентов" перечислили более 200 млн гривен. В частности, простая пенсионерка из Киева получила от Укргазбанка более 14 миллионов, а работнице колл-центра заплатили 3,6 млн грн", — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка сообщили о подозрении, а также обьявили Шевченко в розыск.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ВАКС объявил депутата Киевсовета Трубицина в международный розыск . Его обвиняют в получении 1,39 млн грн. неправомерной выгоды.

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