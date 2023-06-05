Справу ексочільника НБУ Кирила Шевченка розслідуватимуть до жовтня

Ексочільник НБУ Кирило Шевченко. Фото: google

Вищий антикорупційний суд продовжив строк росзлідування справи колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка та його спільників. Їх підозрюють у розкраданні коштів з Укргазбанку.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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За даними слідства, керівники банку укладали фіктивні договори з нібито "агентами", які насправді були звичайними ФОП. Так звані "агенти" повинні були залучати великі державні компанії до банку. Проте через доручення Кабміну ці клієнти і так змушені були переходити до Укргазбанку.

Така схема працювала "успішно" в період з 2014 по 2019 рік. За цей час керівники банку заробили більше 200 млн гривень.

"За такою нехитрою схемою у 2014-2019 роках десяткам фіктивних "агентів" перерахували більше 200 млн гривень. Зокрема, проста пенсіонерка з Києва отримала від Укргазбанку понад 14 мільйонів, а працівниці колцентру заплатили 3,6 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Торік у жовтні Кирилові Шевченку та іншим чиновникам Укргазбанку було повідомлено про підозру, а також оголошено Шевченка у розшук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ВАКС оголосив депутата Київради Трубіцина у міжнародний розшук. Його звинувачують в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.