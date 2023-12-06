Растрогал до слез — Валерий Залужный в эфире 1+1 обратился к маленькой землячке

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Иллюстративное фото: соцсети

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в прямом эфире телеканала 1+1 трогательно обратился к своей юной землячке из Житомирской области, 11-летней шашистке Татьяне Портянко. Он поздравил ее с праздниками и сделал девочке небольшой подарок.

Об этом сообщает Телевизионная служба новостей.

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Татьяна с начала нападения России ежедневно выходит на улицы, и призывает сыграть с ней в шашки. Таким образом девочка собирает деньги для украинских героев.

Татьяна Портянко. Источник: соцсети

11-летняя Татьяна имеет первый разряд из шашек. Недавно она стала вице-чемпионкой Украины и чемпионкой столицы. Заниматься шашками она начала с семи лет. За полтора года девочке удалось собрать 140 тысяч гривен на нужды военнослужащих.

Поступок девочки дошел и до Валерия Залужного. В эфире программы "Сніданок з 1+1" он поздравил ее с Днем святого Николая, передав ей особый подарок.

"Привет, Танечка. Я чрезвычайно рад принять участие в этом действе, чтобы передать тебе поздравления от святого Николая. И еще мне очень-очень приятно, что ты моя землячка, и я тебе тоже передал маленькое поздравление. Ты большая молодец, и очень здорово, что мы с тобой прославляем наш родной город и свою страну. Поздравляю тебя с праздником, береги себя. И мне очень приятно быть уместным к святому Николаю. Береги себя. Удачи тебе и побед!", — обратился к девочке Главнокомандующий ВСУ.

После этого ведущие канала Людмила Барбир и Руслан Сеничкин подарили девочке два набора шахмат и флаг с подписью Залужного.

Напомним, ранее Валерий Залужный поздравил украинских армейцев с Днем Вооруженных Сил Украины. Также главнокомандующий ВСУ поздравил и волонтеров в честь Международного дня волонтера.