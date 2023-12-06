Розчулив до сліз — Валерій Залужний в ефірі 1+1 звернувся до маленької землячки

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ілюстративне фото: соцмережі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в прямому етері телеканалу 1+1 зворушливо звернувся до своєї юної землячки з Житомирщини, 11-річної шашкістки Тетяни Портянко. Він привітав її зі святами, та зробив дівчинці невеликий подарунок.

Про це повідомляє Телевізійна служба новин.

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Тетяна від початку нападу Росії ледь не щодня виходить на вулиці, та закликає зіграти з нею у шашки. Таким чином дівчинка збирає гроші для українських героїв.

Тетяна Портянко. Джерело: соцмережі

11-річна Тетяна має перший розряд із шашок. Нещодавно вона стала віцечемпіонкою України та чемпіонкою столиці. Займатися шашками вона почала з семи років. За півтора року дівчинці вдалося зібрати 140 тисяч гривень на потреби військовослужбовців.

Вчинок дівчинки дійшов і до Валерія Залужного. В етері програми "Сніданок з 1+1" він привітав її з Днем святого Миколая, передавши їй особливий подарунок.

"Привіт, Тетянко. Я надзвичайно радий взяти участь в цьому дійстві, аби передати тобі вітання від святого Миколая. І ще мені дуже-дуже приємно, що ти моя землячка, і я тобі також передав маленьке вітання. Ти велика молодець, і дуже чудово, що ми з тобою прославляємо наше рідне місто і свою країну. Вітаю тебе зі святом, бережи себе. І мені дуже приємно десь бути доречним до святого Миколая. Бережи себе. Успіхів тобі і перемог!", — звернувся до дівчинки Головнокомандувач ЗСУ.

Після цього ведучі каналу Людмила Барбір та Руслан Сєнічкін подарували дівчинці два набори шахів, та прапор з підписом Залужного.

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний привітав українських армійців з Днем Збройних Сил України. Також головнокомандувач ЗСУ привітав і волонтерів на честь Міжнародного дня волонтера.