Розчулив до сліз — Валерій Залужний в ефірі 1+1 звернувся до маленької землячки
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в прямому етері телеканалу 1+1 зворушливо звернувся до своєї юної землячки з Житомирщини, 11-річної шашкістки Тетяни Портянко. Він привітав її зі святами, та зробив дівчинці невеликий подарунок.
Про це повідомляє Телевізійна служба новин.
Залужний розчулив дівчинку
Тетяна від початку нападу Росії ледь не щодня виходить на вулиці, та закликає зіграти з нею у шашки. Таким чином дівчинка збирає гроші для українських героїв.
11-річна Тетяна має перший розряд із шашок. Нещодавно вона стала віцечемпіонкою України та чемпіонкою столиці. Займатися шашками вона почала з семи років. За півтора року дівчинці вдалося зібрати 140 тисяч гривень на потреби військовослужбовців.
Вчинок дівчинки дійшов і до Валерія Залужного. В етері програми "Сніданок з 1+1" він привітав її з Днем святого Миколая, передавши їй особливий подарунок.
"Привіт, Тетянко. Я надзвичайно радий взяти участь в цьому дійстві, аби передати тобі вітання від святого Миколая. І ще мені дуже-дуже приємно, що ти моя землячка, і я тобі також передав маленьке вітання. Ти велика молодець, і дуже чудово, що ми з тобою прославляємо наше рідне місто і свою країну. Вітаю тебе зі святом, бережи себе. І мені дуже приємно десь бути доречним до святого Миколая. Бережи себе. Успіхів тобі і перемог!", — звернувся до дівчинки Головнокомандувач ЗСУ.
Після цього ведучі каналу Людмила Барбір та Руслан Сєнічкін подарували дівчинці два набори шахів, та прапор з підписом Залужного.
Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний привітав українських армійців з Днем Збройних Сил України. Також головнокомандувач ЗСУ привітав і волонтерів на честь Міжнародного дня волонтера.
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