Российским журналистам не выдали визу в США: у Лаврова и Захаровой истерика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с директором Департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой. Фото: РосСМИ

Сегодня, 23 апреля, журналисты РФ готовились к вылету в США, но визы им не выдали. Лавров и Захарова в истерике.

Об этом информируют РосСМИ.

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Журналистам РФ не выдали визы в США

"К вопросу подлинного отношения США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: "Работаем над этим", — написала Мария Захарова.

Российские журналисты должны были вылететь в США для участия в работе ООН.

"Не забудем, не простим", — заявил Лавров.

Кроме этого он добавил, что отношение к американским журналистам в России будет таким же, как в США к российским после истории с невыдачей виз. СМИ США ощутят на себе весь дискомфорт, неудобство и аналогичное отношение.

Российские новостные каналы информируют, что "забота" США об арестованном в РФ журналисте Гершковиче мнима, иначе они не упрекали бы российских журналистов — он не интересен Штатам ни как журналист, ни как гражданин США.

По предварительным данным журналисты были приглашены в посольство в Москве для получения виз 22 апреля. Это последний день перед вылетом министра. До этого собеседование было назначено на 31 марта, но его упразднили. Посольство США в Москве еще не вернуло паспорта российским журналистам.

Напомним, что вчера, 22 апреля, мы писали об истории, как РФ веками систематически игнорирует свои обязательства и правила. От "Переяславского договора" до "Харьковских соглашений".