Російським журналістам не видали візу до США: у Лаврова та Захарової істерика

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров з директором Департаменту інформації і друку МЗС Росії Марією Захаровою. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 23 квітня, журналісти РФ готувались до вильоту в США, але візи їм не видали. Лавров і Захарова в істериці.

Про це інформують РосЗМІ.

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Журналістам РФ не видали візи в США

"До питання справжнього ставлення США до журналістів. До їх вильоту до Нью-Йорка залишається 40 хвилин. Вони усі в аеропорту. Візи не видані. Відповідь американського посольства: "Працюємо над цим", — написала Марія Захарова.

Російські журналісти мали вилетіти в США для участі в роботі ООН.

"Не забудемо, не пробачимо", — заявив Лавров.

Крім цього він додав, що ставлення до американських журналістів у Росії буде таким само, як у США до російських після історії з невидачею віз. ЗМІ США будуть відчувати на собі весь дискомфорт, незручність та аналогічне ставлення.

Російські новинні канали інформують, що "турбота" США про заарештованого у РФ журналіста Гершковича уявна, інакше вони не дорікали б російським журналістам — він не цікавий Штатам ні як журналіст, ні як громадянин США.

За попередніми даними, журналістів було запрошено до посольства в Москві для отримання віз 22 квітня. Це останній день перед вильотом міністра. До цього співбесіда була призначена на 31 березня, але її скасували. Посольство США у Москві ще не повернуло паспорти російським журналістам.

Нагадаємо, що вчора, 22 квітня, ми писали про історію, як РФ віками систематично ігнорує свої зобов'язання і правила. Від "Переяславського договору" до "Харківських угод".