Российский вертолет Ми-8 прилетел в Украину и сдался ВСУ

Российский вертолет Ми-8. Фото: росСМИ

Российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем прилетел на одну из украинских авиабаз и сдался ВСУ. В скором времени он пополнит состав Сил обороны Украины.

Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Бутусов.

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"Вертолет полностью цел и пополнит состав ВСУ после детального изучения его оборудования", — пишет Бутусов.

До этого инцидента российские Telegram-каналы начали паниковать из-за того, что Ми-8 несколько недель назад якобы потерял связь с землей. Они предположили, что из-за ВСУ у российского борта могла исчезнуть навигация, а функция GPS не работала.

По словам российских пропагандистов, вертолет приземлился на ближайшем аэродроме, который оказался в Полтавской области.

"Если вертолет перелетел на аэродром Полтавы, как сообщил российский блогер, то он находится примерно в 300 км от линии фронта, и приземлиться там россияне могли только осознанно, в результате хорошо подготовленного перелета. Вертолет летит на низкой высоте, на малой скорости, и экипаж хорошо видит все наземные ориентиры, ошибиться на 300 км просто невозможно, это большой расход топлива. Никаких случайностей быть не может", — комментирует Бутусов.

Пост Бутусова. Фото: скриншот

Спецоперация ГУР

Высокопоставленные источники "Украинской правды" в спецслужбах рассказали, что это была спецоперация Главного управления разведки Украины. Она длилась более шести месяцев.

"Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ", — говорится в сообщении.

Российский Ми-8. Фото: "Украинская правда"

Вместе с пилотом на борту Ми-8 находились два члена экипажа, которые не знали, куда летят. Вертолет приземлился в Харьковской области.

В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине. Его семью еще раньше увезли из РФ.

Ми-8 остался в Украине вместе с деталями.

Находка в самолете. Фото: "Украинская правда"

Напомним, в сети показали, как украинские военные уничтожили российский вертолет КА-52 "Аллигатор" в районе населенного пункта Работино, что на Запорожском направлении. Оставить россиян без авиации удалось бойцам 47-й отдельной механизированной бригады.