Російський гелікоптер Мі-8 прилетів в Україну та здався ЗСУ
Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом із усім екіпажем прилетів на одну з українських авіабаз та здався ЗСУ. Незабаром він поповнить склад Сил оборони України.
Про це повідомив військовий кореспондент Юрій Бутусов.
Приліт російського гелікоптера в Україну
"Гелікоптер повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання", — пише Бутусов.
До цього інциденту російські Telegram-канали почали панікувати через те, що Мі-8 декілька тижнів тому нібито втратив зв'язок з землею. Вони припустили, що через ЗСУ у російського борта могла зникнути навігація, а функція GPS не працювала.
За словами російських пропагандистів, гвинтокрил приземлився на найближчому аеродромі, який опинився у Полтавській області.
"Якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно в 300 км від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту. Гелікоптер летить на низькій висоті, на малій швидкості, і екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири, помилитись на 300 км просто неможливо, це велика витрата пального. Ніяких випадковостей бути не може", — коментує Бутусов.
Спецоперація ГУР
Високопоставлені джерела "Української правди" в спецслужбах розповіли, що це була спецоперація Головного управління розвідки України. Вона тривала понад шість місяців.
"Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ", — йдеться у повідомленні.
Разом із пілотом на борту Мі-8 були двоє членів екіпажу, які не знали, куди летять. Гелікоптер приземлився у Харківській області.
У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні. Його родину ще раніше вивезли з РФ.
Мі-8 залишився в Україні разом із деталями.
Нагадаємо, у мережі показали, як українські військові знищили російський гелікоптер КА-52 "Алігатор" в районі населеного пункту Роботине, що на Запорізькому напрямку. Залишити росіян без авіації вдалося бійцям 47-ї окремої механізованої бригади.