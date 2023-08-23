Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Російський гелікоптер Мі-8 прилетів в Україну та здався ЗСУ arrow

Російський гелікоптер Мі-8 прилетів в Україну та здався ЗСУ

23 серпня 2023 15:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російський гелікоптер Мі-8 прилетів в Україну та здався ЗСУ
Російський гелікоптер Мі-8. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом із усім екіпажем прилетів на одну з українських авіабаз та здався ЗСУ. Незабаром він поповнить склад Сил оборони України.

Про це повідомив військовий кореспондент Юрій Бутусов.

Читайте також:

Приліт російського гелікоптера в Україну

"Гелікоптер повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання", — пише Бутусов.

До цього інциденту російські Telegram-канали почали панікувати через те, що Мі-8 декілька тижнів тому нібито втратив зв'язок з землею. Вони припустили, що через ЗСУ у російського борта могла зникнути навігація, а функція GPS не працювала. 

За словами російських пропагандистів, гвинтокрил приземлився на найближчому аеродромі, який опинився у Полтавській області. 

"Якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно в 300 км від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту. Гелікоптер летить на низькій висоті, на малій швидкості, і екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири, помилитись на 300 км просто неможливо, це велика витрата пального. Ніяких випадковостей бути не може", — коментує Бутусов. 

null
Допис Бутусова. Фото: скриншот

Спецоперація ГУР

Високопоставлені джерела "Української правди" в спецслужбах розповіли, що це була спецоперація Головного управління розвідки України. Вона тривала понад шість місяців.

"Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ", — йдеться у повідомленні.

null
Російський Мі-8. Фото: "Українська правда"

Разом із пілотом на борту Мі-8 були двоє членів екіпажу, які не знали, куди летять. Гелікоптер приземлився у Харківській області. 

У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні. Його родину ще раніше вивезли з РФ.

Мі-8 залишився в Україні разом із деталями.

null
Знахідка в літаку. Фото: "Українська правда"

Нагадаємо, у  мережі показали, як українські військові знищили російський гелікоптер КА-52 "Алігатор" в районі населеного пункту Роботине, що на Запорізькому напрямку. Залишити росіян без авіації вдалося бійцям 47-ї окремої механізованої бригади.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз