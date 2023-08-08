Российские спецслужбы пытались взломать электронную систему планирования операций ВСУ

Хакер на компьютере. Фото: google

Служба безопасности Украины разоблачила попытки российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ. Украинские киберспециалисты заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к боевой системе обмена данных наших бойцов.

Об этом сообщает СБУ.

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Как известно, СБУ разоблачила и заблокировала попытки российских хакеров собрать разведданные украинских стратегических планов на поле боя.

Правоохранители помешали спецслужбам РФ получить доступ к чувствительной информации о действиях ВСУ, локациях и перемещении Сил обороны, их технического обеспечения и т.п.

"С первых дней полномасштабной войны мы отбиваем кибератаки российских спецслужб, которые пытаются сломать нашу систему военного управления и не только. Проведенная нами сейчас операция — это кибероборона нашей армии", — отметил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По его словам, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, подконтрольной российской военной разведке.

В результате расследования киберспециалисты СБУ установили, что для распространения вирусов в системе враг делал основную ставку на захват украинских планшетов на поле боя. В дальнейшем они планировали использовать существующие на этих устройствах доступы и программы для проникновения в систему.

В целом Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.

Напомним, что недавно хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации. Они заявили, что все данные были переданы Силам обороны Украины.