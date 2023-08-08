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Російські спецслужби намагались зламати електронну систему планування операцій ЗСУ

8 серпня 2023 14:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Російські спецслужби намагались зламати електронну систему планування операцій ЗСУ
Хакер за комп'ютером. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки України викрила спроби російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ. Українські кіберфахівці заблокували спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних наших бійців.

Про це повідомляє СБУ.

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Як відомо, СБУ викрила та заблокувала намагання російських хакерів зібрати розвіддані українських стратегічних планів на полі бою. 

Правоохоронці завадили спецслужбам РФ отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо. 

"З перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція — це кібероборона нашого війська", — зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці. 

В результаті розслідування кіберфахівці СБУ встановили, що для поширення "вірусів" у системі ворог робив основну "ставку" на захоплення українських планшетів на полі бою. Надалі вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему. 

Загалом Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи. 

Нагадаємо, нещодавно хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації. Вони заявили, що всі дані передали Силам оборони України.

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