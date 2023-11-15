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Российская пропагандистка Симоньян ноет из-за российских СМИ — что известно

15 ноября 2023 17:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российская пропагандистка Симоньян ноет из-за российских СМИ — что известно
Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские средства массовой информации являются неумолимым механизмом лжи и манипуляций. Иногда из-за этого в неприятности попадают и топовые пропагандисты Путина. Например, Маргарита Симоньян.

Об этом российская медийница написала на своей странице в Telegram.

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Пропагандистка пожаловалась, что российские медиа требуют с нее деньги, чтобы не писать о ней плохо.

"Если ты нам дай лям, а мы о тебе плохо писать не будем. А если не дашь — то соответственно будут. А потом на основании этих писем к тебе еще и разные органы и проверки нагрянут", — заявила она.

При этом Симоньян подчеркнула, что с таким отношением и давлением она сталкивалась еще раньше.

"Все это я проходила и прохожу на собственной шкуре, когда участникам пикника показалось, что с этой шкуры, как с той паршивой овцы, можно содрать хоть шерсти клок", — рассказала пропагандистка.

Она также подчеркнула, что ей прямым текстом предлагали заплатить, чтобы ее в дальнейшем "любили".

"Как сказал мне один покойный главный редактор, с которым я, как мне казалось, будто даже почти дружила, а он вдруг начал в своем СМИ поливать помоями меня и мою семью: Тебе ли, жаль, что ли? Триста в месяц — и все тебя будут любить", — хлопнула Симоньян.

При этом Симоньян заверила, что сама она никогда не "велась" на такое давление.

"Сама я заявлений об вымогательстве в таких случаях никогда не подавала и не подам, поскольку забрасывать кого-либо в тюрьму из личных интересов противоречит моей религии. У меня здесь один критерий — если эти люди не расшатывают мою страну, а вредят просто мне , я терплю. Можете считать меня терпеливой", — резюмировала пропагандистка.

Ранее мы сообщали, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян обвиняется в экстремизме за ее предложение взорвать ядерную бомбу в Сибири. Петицию с призывом привлечь к ответственности подписали около 12 тысяч человек.

Напомним, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян выступила с одиозным заявлением, призвав провести испытания ядерной бомбы где-то над Сибирью. Впрочем, такое предложение шокировало даже некоторых в самой Российской Федерации.

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