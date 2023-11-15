Російська пропагандистка Симоньян ниє через російські ЗМІ — що відомо

Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Російські засоби масової інформації є невблаганним механізмом брехні і маніпуляцій. Інколи через це у неприємності втрапляють і топові пропагандисти Путіна. Наприклад, Маргарита Симоньян.

Про це російська медійниця написала на своїй сторінці у Telegram.

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Пропагандистка поскаржилася, що російські медіа вимагають з неї гроші, щоб не писати про неї погано.

"Коли ти нам дай лям, а ми про тебе погано писати не будемо. А якщо не даси — то, відповідно, будуть. А потім на підставі цих писем до тебе ще й різні органи та перевірки нагрянуть", — заявила вона.

При цьому Симоньян підкреслила, що з таким ставленням і тиском вона зіштовхувалася ще раніше.

"Все це я проходила і проходжу на власній шкурі, відколи учасникам пікніка здалося, що з цієї шкури, як з тієї паршивої вівці, можна здерти хоч вовни клок", — розповіла пропагандистка.

Вона також наголосила, що їй прямим текстом пропонували заплатити, щоб її надалі "любили".

"Як сказав мені один покійний головний редактор, з яким я, як мені здавалося, ніби навіть майже дружила, а він раптом почав у своєму ЗМІ поливати помиями мене і мою сім'ю: Чи тобі, шкода, чи що? Триста на місяць — і всі тебе любитимуть", — пляснила Симоньян.

При цьому Симоньян запевнила, що сама вона ніколи не "велася" на такий тиск.

"Сама я заяв про здирство в таких випадках ніколи не подавала і не подам, оскільки закидати будь-кого у в'язницю з особистих інтересів суперечить моїй релігії. У мене тут один критерій — якщо ці люди не розхитують мою країну, а шкодять просто мені, я терплю. Можете вважати мене терплячою", — резюмувала пропагандистка.

Раніше ми повідомляли, що російську пропагандистку Маргариту Симоньян звинувачують в екстремізмі за її пропозицію підірвати ядерну бомбу на Сибіром. Петицію з закликом притягнути її до відповідальності підписали близько 12 тисяч людей.

Нагадуємо, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян виступила з одіозною заявою, закликавши провести випробування ядерної бомби десь над Сибіром. Втім, така пропозиція шокувала навіть декого в самій Російській Федерації.