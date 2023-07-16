Россияне забыли на вокзале украинских детей, похищенных под прикрытием "отдыха"

Дети на станции. Фото: росСМИ

Школьников из оккупированной Донбасса, которых отправили на "отдых в Россию", забыли на вокзале. Дети находились на вокзале ночью несколько часов.

Об этом сообщают сами же российские пропагандисты.

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Россияне забыли детей на вокзале

Известно, что группу детей из Макеевки Донецкой области похитили под прикрытием "отдыха в детском лагере в России". Однако действуйте не довезли, поскольку забыли их на вокзале в Ростове-на-Дону.

"Дети приехали из города Макеевка в ДНР. Их отправили в лагерь вечером 14 июля. Во время пересадки на поезд в Свердловскую область группу детей просто забыли", — рассказала мать одного из детей.

Дети находились на вокзале ночью в течение нескольких часов. Как сложилась ситуация, что дети остались покинуты, пока неизвестно.

Напомним, недавно в Херсонской области дети играли со взрывчаткой и она сдетонировала. Бериславская окружная прокуратура начала расследование.