Россияне забыли на вокзале украинских детей, похищенных под прикрытием "отдыха"
Школьников из оккупированной Донбасса, которых отправили на "отдых в Россию", забыли на вокзале. Дети находились на вокзале ночью несколько часов.
Об этом сообщают сами же российские пропагандисты.
Россияне забыли детей на вокзале
Известно, что группу детей из Макеевки Донецкой области похитили под прикрытием "отдыха в детском лагере в России". Однако действуйте не довезли, поскольку забыли их на вокзале в Ростове-на-Дону.
"Дети приехали из города Макеевка в ДНР. Их отправили в лагерь вечером 14 июля. Во время пересадки на поезд в Свердловскую область группу детей просто забыли", — рассказала мать одного из детей.
Дети находились на вокзале ночью в течение нескольких часов. Как сложилась ситуация, что дети остались покинуты, пока неизвестно.
Напомним, недавно в Херсонской области дети играли со взрывчаткой и она сдетонировала. Бериславская окружная прокуратура начала расследование.