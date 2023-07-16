Росіяни забули на вокзалі українських дітей, яких викрали під прикриттям "відпочинку"

Діти на вокзалі. Фото: росЗМІ

Школярів з окупованої Донеччини, яких відправили на "відпочинок до Росії", забули на вокзалі. Діти перебували на вокзалі вночі декілька годин.

Про це повідомляють самі ж російські пропагандисти.

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Росіяни забули дітей на вокзалі

Відомо, що групу дітей із Макіївки Донецької області, викрали під прикриттям "відпочинку у дитячому табору в Росії". Проте дійте не довезли, оскільки забули їх на вокзалу у Ростові-на-Дону.

"Діти приїхали з міста Макіївка до ДНР. Їх відправили до табору увечері 14 липня. Під час пересадки на потяг до Свердловської області групу дітей просто забули", — розповіла матір одного із дітей.

Діти перебували на вокзалі вночі впродовж декількох годин. Як склалась ситуація, що діти залишились покинуті, наразі невідомо.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині діти гралися з вибухівкою і вона здетонувала. Бериславська окружна прокуратура розпочала розслідування.