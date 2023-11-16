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Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

16 ноября 2023 15:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка
Авария в ЗАЭС. Иллюстративное фото: Defence Express
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Из-за некомпетентности российского руководства на Запорожской АЭС в пятом энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура в другой. Следствием аварии может стать потеря целостности трубок парогенераторов.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Начальник химического цеха лишился контроля за насыщением фильтров спецводоочистки. Отмечается, что сейчас вода первого контура с раствором борной кислоты попадает в деаэратор машзала, а оттуда снова на все парогенераторы.

Сейчас руководство ЗАЭС продолжает усугублять проблему и не переводит энергоблок в состояние "холодной остановки".

"Действия рашистов абсолютно некомпетентны. Их попытки вывести из ремонта энергоблок №3 и разогреть его до "горячего" состояния, чтобы энергоблок №5 вывести в состояние "холодной остановки", является очередной попыткой продлить ядерный шантаж и повредить оборудование еще одного энергоблока АЭС" , — отметил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Вероятные последствия аварии на Энергоатоме

Сообщается, что следствием аварии может стать потеря целостности трубок парогенераторов. Они отвечают за безопасную эксплуатацию энергоблока.

"Своими действиями захватчики в очередной раз ставят под угрозу безопасность эксплуатации станции и влекут за собой постоянное уничтожение оборудования и учащение опасных случаев из-за его отказов работать. А это в любой момент может привести к аварийной ситуации", — подытожил глава Энергоатома.

Предыдущие аварии на АЭС

Недавно, 14 ноября, опять же из-за некомпетентности руководства на АЭС произошел частичный блекаут на 90 минут. Был обесточен шестой энергоблок, запустились дизель-генераторы и системы безопасности.

Под угрозой также находился четвертый энергоблок. В результате его разогрева произошло протекание радиоактивной воды из первого до второго контура блоков. Это могло привести к распространению радиации.

Летом оккупанты хотели совершить техногенную катастрофу на Запорожской АЭС. Они планировали произвести искусственную перегрузку системы и контролируемый выброс радиации.

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