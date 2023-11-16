Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Аварія на ЗАЕС. Ілюстративне фото: Defence Express

Через некомпетентність російського керівництва на Запорізькій АЕС у п'ятому енергоблоці продовжується виток реагентів з першого контура в другий. Наслідком аварії моде стати втрата цілісності трубок парогенераторів.

Про це повідомляє Енергоатом.

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Аварія на Запорізькій АЕС

Начальник хімічного цеху втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки. Зазначається, що тепер вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори.

Зараз керівництво ЗАЕС продовжує посилювати проблему та не переводить енергоблок у стан "холодного зупину".

"Дії рашистів є абсолютно некомпетентними. Їхні намагання вивести з ремонту енергоблок №3 та розігріти його до "гарячого" стану, щоб натомість енергоблок №5 вивести в "холодний зупин", є черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС", — зазначив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Ймовірні наслідки аварії на Енергоатомі

Повідомляється, що наслідком аварії моде стати втрата цілісності трубок парогенераторів. Вони відповідають за безпечну експлуатації енергоблока.

"Своїми діями загарбники вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання і почастішання небезпечних випадків його відмов. А це будь-якої миті може призвести до аварійної ситуації", — підсумував очільник Енергоатома.

Попередні аварії на АЕС

Нещодавно, 14 листопада, знову ж через некомпетентність керівництва на АЕС стався частковий блекаут на 90 хвилин. Був знеструмлений шостий енергоблок, відтак запустилися дизель-генератори і системи безпеки.

Під загрозою також був четвертий енергоблок. Внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивної води із першого до другого контуру блоків. Це могло призвести до розповсюдження радіації.

Влітку окупанти хотіли вчинити техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС. Вони планували зробити штучне перевантаження системи й контрольований викид радіації.