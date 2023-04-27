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Россия отказала в консульском визите к арестованному американскому журналисту

27 апреля 2023 16:22
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Россия отказала в консульском визите к арестованному американскому журналисту
Репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный в марте и обвиненный в шпионаже, стоит в месте для подсудимых перед судебным заседанием. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Министерство иностранных дел России отказало США в консульском визите к Эвану Гершковичу, журналисту The Wall Street Journal, находящемуся в тюрьме по обвинению в шпионаже. Это явилось ответом на визовые санкции для РФ.

Об этом сообщает издание AP News .

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Подробности

США подали запрос на визит в Эван Гершкович 11 мая. Российский МИД его отклонил в ответ на отказ Америки в выдаче виз российским журналистам, желающим сопровождать Сергея Лаврова в поездке в ООН.

Этот отказ последовал за заявлением Лаврова, что Москва "не забудет и простит" отказ в выдаче виз их журналистам.

До этого, в пятницу, Министерство иностранных дел РФ сообщило, что рассматривают другие ответные меры.

"Вручена нота протеста в связи с провокационным поведением дипломатической миссии США, которая сорвала выдачу виз представителям СМИ с пресс-пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН ", — говорится в заявлении МИД России."

Напомним, Гершкович находится под стражей с 29 марта. Его задержали в России и обвиняют в шпионаже. Он сам, его работодатель и правительство США обвинения отрицают.

Гершкович стал первым американским корреспондентом, задержанным в России по подобному обвинению, со времен Холодной войны.

В США сказали, что Гершкович "неправомерно задержан" и требуют немедленно отпустить его из-под стражи.

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