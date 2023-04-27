Росія відмовила у консульському візиті до арештованого американського журналіста

Репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, якого затримали в березні і звинуватили в шпигунстві, стоїть в місці для підсудних перед судовим засіданням. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Міністерство закордонних справ Росії відмовило відмовило США у консульському візиті до Евана Гершковича, журналіста The Wall Street Journal, який перебуває у в'язниці за звинуваченням у шпигунстві. Це стало відповіддю на візові санкції для РФ.

Про це повідомляє видання AP News.

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США подали запит на візит до Евана Гершковича 11 травня. Російське МЗС його відхилило у відповідь на відмову Америки у видачі віз російським журналістам, які хотіли супроводжувати Сергія Лаврова в поїздці в ООН.

Ця відмова послідувала за заявою Лаврова, що Москва "не забуде і пробачить" відмову у видачі віз їхнім журналістам.

До цього, у п'ятницю, Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що розглядають інші заходи у відповідь.

"Вручено ноту протесту у зв'язку з провокаційною поведінкою дипломатичної місії США, яка зірвала видачу віз представникам ЗМІ з прес-пулу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, які мали супроводжувати його в поїздці до Нью-Йорка в рамках головування Росії в Раді Безпеки ООН", — йдеться в заяві МЗС Росії.

Нагадаю, Гершкович перебуває під вартою з 29 березня. Його затримали в Росії і звинувачують у шпигунстві. Він сам, його роботодавець та уряд США обвинувачення заперечують.

Гершкович став першим американським кореспондентом, затриманим в Росії за подібним звинуваченням, з часів Холодної війни.

У США сказали, що Гершковича "неправомірно затримали" і вимагають негайно відпустити його з-під варти.