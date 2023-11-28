Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Россия заключила соглашение с Ираном о поставках истребителей и вертолетов arrow

Россия заключила соглашение с Ираном о поставках истребителей и вертолетов

28 ноября 2023 16:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россия заключила соглашение с Ираном о поставках истребителей и вертолетов
Российский истребитель Су-35. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Иран договорился с Россией о поставках истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130. В Минобороны Ирана заявили, что эти военные средства будут точно в их распоряжении.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Ирана генерал Махди Фарахи, передает Tasnim.

Читайте также:

Договоренность между Ираном и РФ

"Завершены договоренности о поставках в Иран истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130 российского производства", — сказал Фарахи.

В разговоре с журналистами министр заявил о завершении планов по включению в боевые подразделения иранских вооруженных сил истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130.

По его словам, эти военные средства точно будут в распоряжении Ирана. Сейчас продолжаются соответствующие процессы.

Фарахи подчеркнул, что Иран имеет самый мощный по количеству военный парк вертолетов в регионе, а также модернизировал возможности после выполнения нескольких проектов.

Tasnim отмечает, что Иран и РФ подписали крупные соглашения в военной отрасли.

Напомним, у Белого дома появились опасения, что Иран может предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине. Обеспокоенность усилилась после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре.

Также мы писали, что в Иране официально представили новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238. Презентация состоялась в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме