Россия заключила соглашение с Ираном о поставках истребителей и вертолетов

Российский истребитель Су-35. Фото: росСМИ

Иран договорился с Россией о поставках истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130. В Минобороны Ирана заявили, что эти военные средства будут точно в их распоряжении.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Ирана генерал Махди Фарахи, передает Tasnim.

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"Завершены договоренности о поставках в Иран истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130 российского производства", — сказал Фарахи.

В разговоре с журналистами министр заявил о завершении планов по включению в боевые подразделения иранских вооруженных сил истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130.

По его словам, эти военные средства точно будут в распоряжении Ирана. Сейчас продолжаются соответствующие процессы.

Фарахи подчеркнул, что Иран имеет самый мощный по количеству военный парк вертолетов в регионе, а также модернизировал возможности после выполнения нескольких проектов.

Tasnim отмечает, что Иран и РФ подписали крупные соглашения в военной отрасли.

Напомним, у Белого дома появились опасения, что Иран может предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине. Обеспокоенность усилилась после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре.

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