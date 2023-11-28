Россия заключила соглашение с Ираном о поставках истребителей и вертолетов
Иран договорился с Россией о поставках истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130. В Минобороны Ирана заявили, что эти военные средства будут точно в их распоряжении.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Ирана генерал Махди Фарахи, передает Tasnim.
Договоренность между Ираном и РФ
"Завершены договоренности о поставках в Иран истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130 российского производства", — сказал Фарахи.
В разговоре с журналистами министр заявил о завершении планов по включению в боевые подразделения иранских вооруженных сил истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130.
По его словам, эти военные средства точно будут в распоряжении Ирана. Сейчас продолжаются соответствующие процессы.
Фарахи подчеркнул, что Иран имеет самый мощный по количеству военный парк вертолетов в регионе, а также модернизировал возможности после выполнения нескольких проектов.
Tasnim отмечает, что Иран и РФ подписали крупные соглашения в военной отрасли.
Напомним, у Белого дома появились опасения, что Иран может предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине. Обеспокоенность усилилась после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре.
Также мы писали, что в Иране официально представили новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238. Презентация состоялась в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура".
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