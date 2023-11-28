Росія уклала угоду з Іраном про постачання винищувачів та гелікоптерів

Російський винищувач Су-35. Фото: росЗМІ

Іран домовився з Росією про постачання винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130. У Міноборони Ірану заявили, що ці військові засоби точно будуть у їхньому розпорядженні.

Про це повідомив заступник міністра оборони Ірану генерал Махді Фарахі, передає Tasnim.

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"Завершено домовленості щодо постачання до Ірану винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130 російського виробництва", — сказав Фарахі.

У розмові з журналістами міністр заявив про завершення планів щодо включення до бойових підрозділів іранських збройних сил винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.

За його словами, ці військові засоби точно будуть у розпорядженні Ірану. Наразі тривають відповідні процеси.

Фарахі наголосив, що Іран має найпотужніший за кількістю військовий парк гелікоптерів у регіоні, а також модернізував можливості після виконання декількох проєктів.

Tasnim зазначає, що Іран та РФ підписали великі угоди у військовій галузі.

Нагадаємо, у Білого дому з'явилося побоювання стосовно того, що Іран може надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для війни в Україні. Стурбованість посилилася після візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Тегерана у вересні.

Також ми писали, що в Ірані офіційно представили новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура".