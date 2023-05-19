Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Россия в скором времени возобновит регулярный авиарейс в Кубу arrow

Россия в скором времени возобновит регулярный авиарейс в Кубу

19 мая 2023 18:09
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Россия в скором времени возобновит регулярный авиарейс в Кубу
Российский аэропорт Шереметьево. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

С 1 июля, Российская Федерация возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Об этом заявил заместитель главы российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Возобновление полетов РФ с Кубой

"Российский турпоток на Кубу в связи с запуском регулярных рейсов и чартеров превысит допандемический и составит более 150 тысяч туристов", — заявил Чернышенко.

Также недавно пророссийский президент Кубы Мигель Диас-Канел Бермудес заявил, что США первыми начали пренебрегать Россией и потому началась война.

"Правительство США исказило первопричину конфликта и за счет своей огромной медийной силы нарушило чувство пренебрежения к России. Я считаю, что именно они разжигали русофобию и скрывали истинные причины конфликта, выставив виновником Россию. Я действительно думаю, что в создании этого конфликта должно само правительство США", — заявил глава Кубы.

Сегодня, 19 мая, мы сообщали, что в Грузию будет летать российская авиакомпания Red Wings. Эта авиакомпания находится под санкциями Украины с 2021 года, но санкции ЕС ее не коснулись, поэтому власти Грузии разрешили ей полеты.

Напомним, что ответственность за кризис в Украине полностью лежит на США. Такое мнение высказал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.     

Грузия разрешила Российской Федерации совершать прямые авиарейсы. Первый такой перелет из Москвы в Тбилиси состоялся 17 мая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас