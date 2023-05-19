Российский аэропорт Шереметьево. Фото: РосСМИ

С 1 июля, Российская Федерация возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Об этом заявил заместитель главы российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Возобновление полетов РФ с Кубой

"Российский турпоток на Кубу в связи с запуском регулярных рейсов и чартеров превысит допандемический и составит более 150 тысяч туристов", — заявил Чернышенко.

Также недавно пророссийский президент Кубы Мигель Диас-Канел Бермудес заявил, что США первыми начали пренебрегать Россией и потому началась война.

"Правительство США исказило первопричину конфликта и за счет своей огромной медийной силы нарушило чувство пренебрежения к России. Я считаю, что именно они разжигали русофобию и скрывали истинные причины конфликта, выставив виновником Россию. Я действительно думаю, что в создании этого конфликта должно само правительство США", — заявил глава Кубы.

Сегодня, 19 мая, мы сообщали, что в Грузию будет летать российская авиакомпания Red Wings. Эта авиакомпания находится под санкциями Украины с 2021 года, но санкции ЕС ее не коснулись, поэтому власти Грузии разрешили ей полеты.

Напомним, что ответственность за кризис в Украине полностью лежит на США. Такое мнение высказал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Грузия разрешила Российской Федерации совершать прямые авиарейсы. Первый такой перелет из Москвы в Тбилиси состоялся 17 мая.