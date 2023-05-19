Російський аеропорт Шеремет'єво. Фото: РосЗМІ

З 1 липня, Російська Федерація відновить регулярне авіасполучення з Кубою. Про це заявив заступник голови російського уряду Дмитро Чернишенко.

Про це повідомляють РосЗМІ.

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"Російський турпотік на Кубу у зв'язку із запуском регулярних рейсів та чартерів перевищить допандемійний та становитиме понад 150 тисяч туристів", — заявив Чернишенко.

Також нещодавно проросійський президент Куби Мігель Діас-Канел Бермудес заявив, що США перші почали зневажати Росію і тому почалась війна.

"Уряд США спотворив першопричину конфлікту і за рахунок своєї величезної медійної сили порушив почуття зневаги до Росії. Я вважаю, що саме вони розпалювали русофобію і приховували справжні причини конфлікту, виставивши винуватцем Росію. Я дійсно думаю, що у створенні цього конфлікту винен сам уряд США", — заявив глава Куби.

Сьогодні, 19 травня, ми повідомляли, що до Грузії буде літати російська авіакомпанія Red Wings. Ця авіакомпанія перебуває під санкціями України з 2021 року, але санкції ЄС її не торкнулися, тож влада Грузії дозволила їй польоти.

Нагадаємо, що відповідальність за кризу в Україні повністю лежить на США. Таку думку висловив президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес.

Грузія дозволила Російській Федерації здійснювати прямі авіарейси. Перший такий перельот з Москви до Тбілісі відбувся 17 травня.