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Росія незабаром відновить регулярний авіарейс до Куби

19 травня 2023 18:09
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Росія незабаром відновить регулярний авіарейс до Куби
Російський аеропорт Шеремет'єво. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

З 1 липня, Російська Федерація відновить регулярне авіасполучення з Кубою. Про це заявив заступник голови російського уряду Дмитро Чернишенко.

Про це повідомляють РосЗМІ.

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"Російський турпотік на Кубу у зв'язку із запуском регулярних рейсів та чартерів перевищить допандемійний та становитиме понад 150 тисяч туристів", — заявив Чернишенко.

Також нещодавно проросійський президент Куби Мігель Діас-Канел Бермудес заявив, що США перші почали зневажати Росію і тому почалась війна. 

"Уряд США спотворив першопричину конфлікту і за рахунок своєї величезної медійної сили порушив почуття зневаги до Росії. Я вважаю, що саме вони розпалювали русофобію і приховували справжні причини конфлікту, виставивши винуватцем Росію. Я дійсно думаю, що у створенні цього конфлікту винен сам уряд США", — заявив глава Куби.

Сьогодні, 19 травня, ми повідомляли, що до Грузії буде літати російська авіакомпанія Red Wings. Ця авіакомпанія перебуває під санкціями України з 2021 року, але санкції ЄС її не торкнулися, тож влада Грузії дозволила їй польоти.

Нагадаємо, що відповідальність за кризу в Україні повністю лежить на США. Таку думку висловив президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес.    

Грузія дозволила Російській Федерації здійснювати прямі авіарейси. Перший такий перельот з Москви до Тбілісі відбувся 17 травня.

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